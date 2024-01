I cambiamenti dei modelli meteorologici e della temperatura, nel corso dei prossimi decenni, vengono definiti cambiamenti climatici. Ma le attività umane stanno accelerando questo fenomeno a un ritmo allarmante.

I cambiamenti dei modelli meteorologici e della temperatura, nel corso di circa 30 anni, vengono definiti cambiamenti climatici. Ma le attività umane stanno accelerando questo fenomeno a un ritmo allarmante. Lo strato di ozono crea una copertura sulla Terra per proteggerla dai pericolosi raggi ultravioletti del sole e l’esaurimento di questo strato potrebbe rappresentare un pericolo per l’umanità. Ebbene, il portale Open Sesame ha chiesto ai bambini come pensano sarà la Terra fra vent’anni. Ecco cosa hanno risposto.

Catastrofi in vista

La sedicenne Aayushi Karthik ritiene che se gli esseri umani non presteranno attenzione ai cambiamenti climatici, la Terra peggiorerà. “Potremmo assistere a inondazioni catastrofiche, uragani e siccità. Se ci accontentiamo, il mondo potrebbe estinguersi in circa 20 anni”, ha detto. Arrestare le emissioni di CO2 e di altri gas serra può aiutare a preservare la terra, ritiene Aayushi. “Dobbiamo diventare ecologici e passare ai veicoli elettrici”, aggiunge.

Tutto opaco, senza alcun colore

Pranav Prabhakar dipinge un quadro oscuro. “Più della metà delle isole esistenti oggi sarebbero sommerse e, poiché il cambiamento climatico porta a modelli meteorologici estremamente anomali, significa che inizieremo a vedere pochi o nessun animale,” dice. Spera poi che la nostra società inizi presto a concentrarsi sulla piantumazione di più alberi. “Il tasso di deforestazione è molto più alto di quello dell’imboschimento o del rimboschimento. Deve esserci un equilibrio tra i due per garantire l’equilibrio O2-CO2”, conclude.

Un decennio per salvare il mondo

Teme per le piante e gli animali. “Si prevede che entro il 2042 dal 15% al ​​37% di tutte le specie animali e vegetali si estingueranno. Entro il 2100, metà di tutte le specie potrebbero essere destinate all’estinzione”, osserva. Secondo Pramath Iyer è necessario mettere in atto leggi più severe per garantire un pianeta più verde e più sicuro in futuro.

