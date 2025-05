Per gli astronomi moderni è una vera e propria sfida: come si misura la materia oscura, che per definizione non emette luce?

Sembra un paradosso: come vedere l’invisibile? Per gli astronomi moderni si tratta di una vera e propria sfida: come si misura la materia oscura, che per definizione non emette luce? Risposta breve: guarda come influisce sulle cose che puoi vedere. Nel caso della materia oscura, gli astronomi osservano come la luce proveniente da galassie lontane si piega attorno ad essa.

Come vedere la materia oscura

Un team di astrofisici e cosmologi ha trascorso l’ultimo anno a svelare i segreti della materia oscura, utilizzando sofisticate simulazioni al computer e le osservazioni di una delle fotocamere più potenti al mondo, la Hyper Suprime-Cam (HSC). Il team è guidato dagli astronomi dell’Università di Princeton e utilizza i dati dei primi tre anni di osservazioni del telescopio Subaru da 8,2 metri delle Hawaii.

Michael Strauss e Roohi Dalal. Credit: Università di Princeton

Le dichiarazioni degli scienziati

“Sappiamo che l’energia oscura e la materia oscura costituiscono il 95% del nostro universo, ma sappiamo molto poco su cosa siano realmente e su come si siano evolute nel corso della storia. Gli ammassi di materia oscura distorcono la luce delle galassie distanti attraverso una debole lente gravitazionale, un fenomeno previsto dalla Relatività Generale di Einstein. Questa distorsione è un effetto davvero piccolo, poiché la forma di una singola galassia è distorta in modo impercettibile. Ma quando effettuiamo questa misurazione per 25 milioni di galassie, siamo in grado di misurare la distorsione con una precisione piuttosto elevata”.

Le misurazioni

Il team ha misurato il valore dell’aggregazione della materia oscura dell’universo (nota ai cosmologi come “S 8 ”), che si allinea con i valori che altre indagini di lente gravitazionale hanno trovato osservando l’universo. Il valore che ne risulta, però, (0,776) non si allinea con lo 0,83 risultante dalla radiazione cosmica di fondo, l’eco del Big Bang.

Credit: X-ray: NASA/CXC/M.Markevitch et al.; Optical: NASA/STScI; Magellan/U.Arizona/D.Clowe et al.; Lensing Map: NASA/STScI; ESO WFI; Magellan/U.Arizona/D.Clowe et al.

Il modello cosmologico è sbagliato?

Il divario tra questi due valori è piccolo, certo, ma poiché sempre più studi confermano ciascuno dei due valori, non sembra essere casuale. Le altre possibilità sono che ci sia qualche errore non ancora conosciuto nelle misurazioni o che il modello cosmologico standard sia in qualche modo incompleto. Non c’è dubbio che il fatto che ci sia qualche pezzo fondamentale della cosmologia ancora da scoprire, è deliziosamente allettante per alcuni scienziati.

