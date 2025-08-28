Venne inviata nello spazio per il test del razzo Falcon Heavy ed è probabile che ci rimanga per milioni di anni, fino a quando non incontrerà un pianeta.

L’immagine è sorprendente, incongrua, folle. Un’auto fluttua nello spazio. Al volante c’è un omino in tuta spaziale, con la cintura di sicurezza allacciata. La Terra è sospesa dietro. Questa fotografia è stata trasmessa sulla Terra grazie all’ego, alla spavalderia e al gusto per l’assurdo di Elon Musk. È un concentrato di follia e genialità umana, un’immagine che riassume quanto fatto finora dal miliardario sudafricano. Persino Musk rimase sorpreso, nel 2018, dal successo della sua trovata. “A quanto pare, c’è un’auto in orbita attorno alla Terra”, aveva twittato. Il suo piano prevedeva che una Tesla Roadster da 100.000 dollari – con la scritta “Don’t panic!” stampata sul cruscotto e David Bowie che risuonava negli altoparlanti – attraversasse le fasce di radiazioni ad alta energia che circondano la Terra verso lo spazio profondo.

La trovata di Elon Musk

La Roadster è stata lanciata nello spazio da Musk e dalla sua azienda, SpaceX. Rappresentò la scommessa più grande di SpaceX nel 2018: venne utilizzato il Falcon Heavy, il razzo più potente in funzione all’epoca e centinaia di migliaia di persone assistettero al lancio in Florida, con gli occhi rivolti al cielo. Molti si chiesero quale fosse il senso di questa costosa trovata. “Se avremo successo, sarà la fine per gli altri operatori di razzi pesanti”, spiegò Musk prima del decollo. “È come se un’azienda aeronautica avesse velivoli riutilizzabili e tutte le altre avessero velivoli monouso, e tu ti lanciassi con il paracadute a destinazione e l’aereo si schiantasse da qualche parte. Per quanto possa sembrare assurdo, è così che funziona il settore dei razzi” scrisse.

Fin dove può arrivare Elon Musk

Come vi abbiamo già anticipato in un precedente articolo, nella giornata di ieri, 26 agosto 2025, alle 18:30 (ora del Texas), è decollata la decima missione test della Starship (IFT-10), che ha portato a compimento tutti gli obiettivi programmati. Un traguardo che segna una vera e propria redenzione dopo numerose battute d’arresto nelle prove precedenti. La navicella spaziale Starship di SpaceX ed il razzo Super Heavy (chiamati insieme Starship) rappresentano un sistema di trasporto completamente riutilizzabile progettato per trasportare sia l’equipaggio che il carico verso l’orbita terrestre, la Luna, Marte ed oltre. Starship sarà il veicolo di lancio più potente mai sviluppato al mondo, con la capacità di trasportare oltre 100 tonnellate nell’orbita terrestre.

