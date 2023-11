Il prossimo 7 novembre l’ESA rilascerà le prime immagini del telescopio spaziale Euclid, partito per svelare i misteri della materia oscura.

La missione Euclid dell’ESA, partita lo scorso luglio, è progettata per esplorare la composizione e l’evoluzione dell’Universo oscuro. Il telescopio spaziale creerà una mappa 3D più grande e accurata dell’Universo nello spazio e nel tempo osservando miliardi di galassie fino a 10 miliardi di anni luce, in più di un terzo del cielo. Euclid esplorerà come l’Universo si è espanso e come e come la struttura su larga scala è distribuita nello spazio e nel tempo, rivelando di più sul ruolo della gravità e sulla natura dell’energia oscura e della materia oscura. Il prossimo martedì 7 novembre alle 14:15 ora italiana, segui con noi la diretta del rilascio delle prime immagini a colori realizzate dal telescopio!

Il mistero di materia ed energia oscura

Segui la diretta con Passione Astronomia!

Negli ultimi 70 anni gli scienziati hanno fatto enormi progressi nella comprensione delle fasi iniziali dell’Universo e della sua evoluzione fino ai giorni nostri. Grazie ai progressi nelle osservazioni e nella modellizzazione teorica, è emerso un quadro chiaro di come si formano le stelle e di come le galassie crescono e interagiscono tra loro, unendosi per formare gruppi e ammassi.

Tuttavia, rimangono misteri fondamentali ancora da sciogliere. Il 95% dell’Universo sembra essere costituito da materia ed energia oscure ancora sconosciute. La materia oscura e l’energia influenzano il movimento e la distribuzione delle fonti visibili ma non emettono, riflettono o assorbono alcuna luce. E gli scienziati non sanno cosa siano realmente queste entità oscure.

Per rispondere a questa domanda, Euclid creerà una grande mappa della struttura su larga scala dell’Universo nello spazio e nel tempo osservando con una precisione senza precedenti miliardi di galassie fino a 10 miliardi di anni luce. Non è facile, e assicurarsi che Euclid fosse all’altezza del compito ha richiesto l’esperienza e la dedizione di molte persone nel corso di diversi anni di lavoro.

Segui con noi la diretta

Rappresentazione artistica del telescopio Euclid nello spazio. Credit: ESA/Euclid/Consorzio Euclid/NASA. Galassie di sfondo: NASA, ESA e S. Beckwith (STScI) e il team HUDF

Mai prima d’ora un telescopio era stato in grado di creare immagini astronomiche così nitide su una zona così ampia del cielo. Cinque immagini verranno rilasciate per mostrare che il telescopio è pronto per l’inizio ufficiale della missione, a Gennaio 2024, per gettare luce sull’universo e scoprire alcuni dei suoi segreti nascosti.

La trasmissione in diretta presenterà cinque nuovi affascinanti ritratti del nostro Universo che dimostreranno l’ottica di Euclide. Diversi esperti guideranno attraverso le immagini e ci racconteranno la scienza nascosta al loro interno e potrete seguire la diretta su Passione Astronomia a partire dalle 13:30 attraverso i nostri canali ufficiali!

Ne contempo un comunicato stampa dell’ESA contenente le versioni ad alta risoluzione di tutte le immagini sarà pubblicato su esa.int/euclid e la serie completa disponibile anche tramite l’archivio ESA Space in Images.

Fonte: ESA