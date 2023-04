Ascolta l'articolo

Un bolide brillante ha squarciato i cieli del centro – nord Italia alle 20:06 di qualche giorno fa. Decine le segnalazioni: ecco l’incredibile video con la frantumazione dell’oggetto

Un bolide brillantissimo verdastro ha solcato i cieli del centro – nord Italia verso le 20:06 circa del 07 Aprile 2023. Ci sono giunte tantissime segnalazioni di avvistamenti (Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, Trentino). Niente panico, perché si tratta di un cosiddetto bolide, cioè blocchi di materiale roccioso o ferroso (una meteora più luminosa) o, in casi rari, il frammento (o più frammenti) di un oggetto di origine antropica. Il colore è dato dalla composizione chimica (se fosse confermato verde quello di oggi avrebbe una prevalenza di magnesio). Con riferimento al materiale roccioso o ferroso, un bolide è una meteora con una elevata luminosità: è un termine usato correntemente ma non è scientifico, poiché gli astronomi non catalogano le meteore in base alla loro luminosità. Di seguito, ecco il video dell’evento registrato a bordo di una dashcam tra Trento e Rovereto (l’orario riportato è errato):

Questa tipologia di eventi si susseguono molto spesso e siete sempre in tanti che ci contattate per dare una spiegazione, come abbiamo detto prima, è molto facile che frammenti di meteore o anche di “spazzatura spaziale” che a contatto con l’atmosfera danno spettacolo. Ovviamente vi chiediamo sempre di essere analitici sulle cose che vedete e porvi le giuste domande, perché molti danno il via a complotti e storielle varie che non fanno parte assolutamente di questo mondo! Qui un approfondimento

