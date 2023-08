Un bolide brillante ha squarciato i cieli del centro – sud Italia verso le 22:22 circa di ieri 5 Agosto. Decine le segnalazioni: ecco il video

Un bolide brillantissimo verdastro ha solcato i cieli del centro – sud Italia verso le 22:22 circa di ieri 5 Agosto 2023. Ci sono giunte tantissime segnalazioni di avvistamenti. La webcam meteorologica che ha ripreso l’evento si trova a Roma. Dal video si evince chiaramente il colore verdastro dovuto da una prevalenza di magnesio.Nel prossimo paragrafo, cerchiamo di capire di cosa si è trattato.

I dettagli

Il Bolide di ieri 5 agosto 2023, un meteoroide per l’esattezza, è comparso ad una altezza di circa 77 km al confine tra le regioni Campania e Molise con una velocità di circa 13.5 km/s per estinguersi alla quota stimata di 22.5 km (subendo varie esplosioni). A seguito della prima la magnitudine assoluta ha raggiunto il valore di magnitudine pari a -12.5 magnitudini (quanto la Luna Piena per chiarezza). Questi oggetti sono blocchi di materiale roccioso o ferroso (una meteora più luminosa) o, in casi rari, il frammento (o più frammenti) di un oggetto di origine antropica. Il colore è dato dalla composizione chimica (se fosse confermato verde quello di oggi avrebbe una prevalenza di magnesio). Con riferimento al materiale roccioso o ferroso, un bolide è una meteora con una elevata luminosità: è un termine usato correntemente ma non è scientifico, poiché gli astronomi non catalogano le meteore in base alla loro luminosità.

I colori delle meteore dipendono dalla loro composizione chimica

Spesso ci capita di alzare gli occhi al cielo e notare le cosiddette “stelle cadenti“. Non sempre il colore è lo stesso: questo perché dipende sostanzialmente da come sono fatte e la chimica ci viene in soccorso. Il seguente grafico vi mostra come associare i colori.

I colori delle meteore / bolide e la composizione chimica. Credit: NASA / Salvatore Cerruto

Fonte, immagine di copertina di repertorio

