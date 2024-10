Gli scienziati affermano che questo è il primo coronografo spaziale “dedicato e operativo”.

Le prime immagini di un nuovo telescopio spaziale lanciato nell’orbita terrestre per monitorare il Sole hanno catturato una sorprendente eruzione solare. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) ha condiviso le prime immagini scattate dal suo Compact Coronagraph (CCOR-1), il primo coronografo spaziale operativo al mondo. CCOR-1 è montato sul più recente satellite geostazionario della NOAA, GOES-19, lanciato in orbita il 25 giugno scorso.

Gli obiettivi del CCOR-1

Immagine di un’espulsione di massa coronale avvenuta il 29 settembre 2024, scattata d al coronografo CCOR-1 sulla nuova sonda spaziale GOES-19 della NOAA. Crediti: NOAA/NASA Advertisement

Il CCOR-1 ha iniziato la sua missione per osservare la corona solare, il debole strato più esterno dell’atmosfera del Sole, il 19 settembre. Il potente telescopio solare utilizza un disco occultante, visibile come un cerchio blu scuro nella foto sopra, per bloccare la luce del Sole. Questo strumento, chiamato coronografo, consente al telescopio di osservare la corona solare, che altrimenti sarebbe mascherata dalla luce intensa della superficie solare.

Monitorare il Sole

CCOR-1 segna un significativo progresso nel monitoraggio meteorologico spaziale. Rispetto agli strumenti terrestri, i coronografi spaziali non hanno il problema dell’atmosfera terrestre, che può disperdere la luce e influire sulla chiarezza delle osservazioni. Ciò significa che CCOR-1 ha una vista ininterrotta della corona solare. CCOR-1 è costruito per catturare nuove immagini della corona solare ogni 15 minuti, fornendo avvisi anticipati di espulsioni di massa coronale, che possono innescare tempeste geomagnetiche sulla Terra. Mentre in passato sono stati utilizzati altri coronografi spaziali, la NOAA afferma che questi strumenti precedenti sono stati utilizzati per la ricerca scientifica mentre CCOR-1 “sarà utilizzato operativamente per attività e monitoraggio regolari e in tempo reale”.

Per saperne di più: