Il telescopio spaziale Euclid dell’ESA svelerà i misteri della materia oscura. Ecco le prime straordinarie immagini

La missione Euclid dell’ESA, partita lo scorso luglio, è progettata per esplorare la composizione e l’evoluzione dell’Universo oscuro. Il telescopio spaziale creerà una mappa 3D più grande e accurata dell’Universo nello spazio e nel tempo osservando miliardi di galassie fino a 10 miliardi di anni luce, in più di un terzo del cielo. Euclid esplorerà come l’Universo si è espanso e come e come la struttura su larga scala è distribuita nello spazio e nel tempo, rivelando di più sul ruolo della gravità e sulla natura dell’energia oscura e della materia oscura. Ecco le prime immagini rilasciate dall’ESA:

Ammasso del Perseo con oltre 100.000 galassie. Credit: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, elaborazione delle immagini di J.-C.

Cuillandre (CEA Parigi-Saclay), G. Anselmi, CC BY-SA 3.0 IGO

Galassia IC 342. Credit: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi,

Galassia irregolare NGC 6822. Credit: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi,

Ammasso globulare NGC 6397. Credit: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi

Nebulosa Testa di Cavallo. Credit: ESA/Euclid/Euclid Consortium/NASA, image processing by J.-C. Cuillandre (CEA Paris-Saclay), G. Anselmi

Una nuova era dell’astronomia si è aperta e noi ne siamo testimoni presenti. Seguiranno aggiornamenti in merito ma per il momento diciamo soltanto grazie scienza e viva il progresso scientifico tutto (in qualsiasi ambito).

Fonte

