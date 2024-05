“L’aurora boreale / SAR e` stata causata d HAARP”, “Prove tecniche di HAARP!”, “Basta fare una ricerca facile facile su Google per capire che e` stato HAARP! ” (Il problema e` che dopo aver fatto questa ricerca facile facile… bisogna comprendere cosa si legge)

I commenti e le reazioni online, a seguito dell’aurora boreale/SAR visibile praticamente in tutta Italia del 10 Maggio 2024, sono stati tanti e vari. Come da copione (ormai scontato), alcuni utenti delle principali piattaforme social han deciso di puntare il dito contro la collaborazione HAARP, un sistema di antenne in Alaska finalizzato allo studio della ionosfera Terrestre. “L’aurora boreale / SAR e` stata causata d HAARP”, “Prove tecniche di HAARP!”, “Basta fare una ricerca facile facile su Google per capire che e` stato un complotto! ”. Questa e` una brevissima e non esaustiva selezione di commenti realmente postati.

Il programma HAARP

Il programma HAARP (High-frequency Active Auroral Research Program) è stato lanciato nel 1990 per ampliare la conoscenza dell’alta atmosfera Terrestre, studiandone gli effetti sulla propagazione delle onde radio. Un progetto di valore assoluto, le cui operazioni scientifiche procedono da oltre un ventennio. Ma come funziona? Essenzialmente, utilizza trasmettitori radio ad alta frequenza per riscaldare piccole regioni della ionosfera. Ciò può provocare dei debolissimi segnali luminosi (utili proprio allo studio della ionosfera), osservabili da chi si trova nei pressi delle antenne. Non sicuramente da chi, come nel caso dell’Italia, si trova a circa 9000 km.

Il sistema di antenne HAARP. Credit: HAARP

Differenza di potenza: HAARP vs Sole

Non e` tutto. Quando è spinto al massimo, HAARP immette nell’atmosfera circa 10 mega Watt. Sapete invece quanta potenza riceve costantemente la Terra dal Sole? Quasi 200 miliardi di mega Watt. 20 miliardi di volte in piú rispetto a HAARP. Inoltre la ionosfera è intrinsecamente un mezzo turbolento, dove gli effetti indotti artificialmente vengono rapidamente cancellati (in tempi scala che vanno da meno di un secondo a 10 minuti). Un po’ come tirare un sasso in un torrente: le increspature causate dal sasso si perderanno rapidamente nell’acqua e saranno completamente impercettibili poco piú a valle. In che modo quindi il sistema potrebbe fare la differenza? E perchè non abbiamo osservato questo tipo di aurore in continuazione dall’Italia da quando il sistema di antenne è in funzione (ovvero da circa una 20ina d’anni) se questa sarebbe la causa primaria? Semplicemente perchè non centra nulla.

Aurora boreale e le antenne. Credit: HAARP

La realta` dei fatti

La verità è infatti ben altra. Le previsioni del NOAA, l’ente nazionale statunitense per il meteo spaziale, hanno previsto una forte tempesta geomagnetica che si è rilevata tale, con un Kp arrivato anche a 9. Queste tempeste si generano per interazione tra vento solare e campo magnetico terrestre. Ricordiamo inoltre che anche lo scorso Novembre 2023 era stata avvistata l’aurora (e SAR) dall’Italia. Il Sole sta andando verso il picco del suo ciclo ed episodi di questo tipo sono rari, ma possono capitare. Cosi` come, per certi soggetti, pare che sia sempre piu` rara l’attitudine ad ascoltare chi la scienza la studia ogni giorno come professione, preferendo invece l’improvvisarsi fisici su Facebook.

P.S. No, HAARP non puo` controllare le menti, né manipolare il meteo e nemmeno provocare terremoti (Si, esistono persone che lo pensano davvero).

