La ricerca svizzera apre la strada a una terapia innovativa per riparare i danni neurologici e migliorare il recupero.

Un ictus può sconvolgere una vita in un istante, lasciando danni cerebrali che sembravano permanenti. Mentre la riabilitazione è la via maestra per il recupero, la scienza esplora nuove frontiere per riparare il danno alla fonte. La ricerca sulle cellule staminali offre un potenziale enorme, e recenti scoperte da laboratori svizzeri stanno mostrando risultati che accendono una nuova, grande speranza per il futuro.

Come le cellule staminali aiutano il cervello a guarire dopo un Ictus?

Quando un ictus colpisce, la morte delle cellule cerebrali è solo l’inizio del problema. I circuiti neurali si interrompono. Il compito delle cellule staminali non è tanto quello di “rimpiazzare” i neuroni persi, quanto di agire come una squadra di soccorso specializzata che insegna al cervello come autoripararsi. Una recente e affascinante ricerca condotta a Zurigo ha mostrato questo processo in azione su modelli animali. I ricercatori hanno impiantato cellule staminali neurali umane nel cervello di roditori colpiti da ictus. Hanno scoperto due cose straordinarie: primo, il trattamento era efficace anche se somministrato fino a sette giorni dopo l’evento, una finestra temporale molto più ampia rispetto alle cure attuali. Secondo, le cellule staminali non si sono trasformate in nuovi neuroni, ma hanno rilasciato fattori di crescita che hanno stimolato i neuroni superstiti del cervello a creare nuove fibre nervose, ricostruendo i collegamenti perduti. Le cellule staminali neurali umane utilizzate nello studio di Zurigo sono derivate da tessuti embrionali o riprogrammate da cellule adulte (iPSC). Queste cellule rilasciano fattori di crescita come il BDNF (fattore neurotrofico derivato dal cervello) e il VEGF (fattore di crescita dell’endotelio vascolare), che promuovono la rigenerazione delle fibre nervose e il miglioramento della vascolarizzazione cerebrale. In pratica, hanno risvegliato la capacità di recupero del cervello stesso.

Dalla promessa in laboratorio alla realtà clinica

I risultati di laboratorio come quelli di Zurigo sono la scintilla che alimenta la ricerca sull’uomo, ma il percorso è complesso. Diversi studi clinici avanzati stanno testando queste terapie, mostrando un quadro di luci e ombre. Ad esempio, trial importanti come MASTERS-2 e lo studio giapponese TREASURE hanno confermato che i trattamenti con cellule staminali per l’ictus sono generalmente sicuri. Tuttavia, non hanno ancora dimostrato in modo definitivo un’efficacia superiore rispetto al placebo. Questo non significa che la terapia non funzioni, ma che la sua applicazione sull’uomo è molto più complessa e richiede studi ancora più grandi e mirati per confermarne i benefici.

Le sfide di oggi e la speranza di domani

È fondamentale ricordare che siamo ancora in una fase di intensa ricerca. Le scoperte di laboratorio dimostrano che il potenziale per la riparazione cerebrale è reale, ma la sfida ora è tradurre questo potenziale in una cura standard ed efficace per i pazienti. Gli ostacoli principali restano i costi, la definizione dei protocolli e l’individuazione dei pazienti che potrebbero rispondere meglio. Per i pazienti, una terapia a base di cellule staminali potrebbe significare un recupero più rapido di funzioni come il movimento, il linguaggio o la memoria. Tuttavia, l’accesso a queste terapie sperimentali è ancora limitato a pochi centri specializzati, e i costi elevati rappresentano una barriera significativa per la loro diffusione su larga scala. Il futuro si sta muovendo verso terapie combinate, dove le cellule staminali potrebbero essere usate insieme a una riabilitazione intensiva per massimizzare il recupero. Le ricerche come quella di Zurigo, sono il motore che spinge la scienza a superare questi ostacoli, con l’obiettivo di trasformare l’ictus in una condizione da cui è possibile guarire in modo sempre più completo.

