Il governo britannico ha deciso di eliminare l’Agenzia spaziale del Regno Unito dopo appena 15 anni di attività. Ecco perché.

Advertisement

L’annuncio del governo britannico di assorbire l’agenzia spaziale nazionale, fondata 15 anni fa, in un dipartimento governativo di recente istituzione potrebbe sembrare scioccante per alcuni, ma non è stata una sorpresa per gli addetti ai lavori. Tuttavia, alcuni esperti del settore temono che la mossa possa danneggiare le ambizioni spaziali del Regno Unito e indebolirne la posizione all’interno dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), a cui la Gran Bretagna destina la maggior parte del suo bilancio spaziale civile. L’Agenzia spaziale del Regno Unito (UKSA), fondata nel 2010 con l’obiettivo di spingere il settore spaziale e satellitare del Paese verso una nuova era spaziale, sarà assorbita dal Dipartimento per la scienza, l’innovazione e la tecnologia (DSIT) entro aprile 2026.

Cosa succede ora

Il logo dell’Agenzia Spaziale del Regno Unito. Crediti: Agenzia spaziale britannica.

Il governo del Regno Unito ha annunciato la decisione il 20 agosto, affermando che l’iniziativa avrebbe “ridotto le duplicazioni e garantito che le decisioni fossero prese con una chiara supervisione ministeriale”. L’UKSA diventerà di fatto un dipartimento all’interno del DSIT, che forniva tutti i finanziamenti dell’agenzia dal 2023. La fusione è stata ampiamente considerata parte dell’iniziativa del governo laburista di ridurre la spesa pubblica e i costi della pubblica amministrazione del 15% entro la fine del decennio.

Il maggior finanziatore dell’ESA

Il Regno Unito ha avuto un approccio allo spazio diverso rispetto a Germania, Francia e Italia. Storicamente, il Regno Unito ha dedicato la maggior parte delle sue risorse all’ESA, piuttosto che perseguire un approccio articolato che prevedesse un solido programma spaziale nazionale e partnership bilaterali indipendenti dall’ESA. L’ESA è un’istituzione intergovernativa indipendente dall’Unione Europea, da cui il Regno Unito è uscito nel gennaio 2020. Attualmente composta da 23 Stati membri, l’ESA gode di uno status speciale che la distingue dalle altre principali agenzie spaziali, tra cui la NASA.

Per saperne di più: