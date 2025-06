Grazie al James Webb, gli astronomi hanno scoperto la storia di un lontano e caldissimo esopianeta che viene allungato e bruciato dalla sua stella.

Il pianeta WASP-121b è bloccato in un’orbita pericolosamente ravvicinata attorno a una stella a circa 900 anni luce di distanza dalla Terra. Significa che il corpo celeste è letteralmente “bloccato” in un’orbita torrida di 30 ore: si trova così vicino alla sua stella che intense forze mareali lo hanno deformato in maniera simile a un pallone da calcio, lasciandolo sul punto di essere fatto a pezzi dalla gravità. Un lato del pianeta è rivolto permanentemente verso la sua stella, a temperature superiori a 3.000 °C, mentre nell’emisfero opposto si arriva a 1.500 °C. Questo ambiente estremo rende WASP-121b uno dei pianeti più ostili mai osservati e un candidato prezioso per la scienza planetaria. Ecco cosa ha scoperto il James Webb.

Cosa ha scoperto il James Webb

Questa rappresentazione grafica mostra come WASP-121b orbiti attorno alla sua stella ospite. Crediti: Patricia Klein.

Utilizzando lo spettrografo nel vicino infrarosso (NIRSpec) del telescopio spaziale James Webb, un team guidato dall’astronomo Thomas Evans-Soma dell’Università di New Castle in Australia, ha rilevato nell’atmosfera del pianeta un cocktail di molecole, ciascuna delle quali porta con sé indizi chimici sul suo drammatico percorso. Tra queste, vapore acqueo, monossido di carbonio, metano e, per la prima volta in assoluto in un’atmosfera planetaria, monossido di silicio.

Come si è formato

I risultati degli studi suggeriscono che WASP-121b non si sia formato dove si trova oggi. Piuttosto, è probabile che abbia avuto origine in una regione più fredda, simile alla zona tra Giove e Urano nel nostro sistema solare. Lì, avrebbe accumulato ghiacci ricchi di metano ed elementi pesanti. Successivamente, le interazioni gravitazionali – probabilmente con altri pianeti – avrebbero spinto WASP-121b ad avvicinarsi alla sua stella. In tal modo, la sua riserva di ciottoli ghiacciati e ricchi di ossigeno si sarebbe interrotta, ma avrebbe dovuto essere in grado di continuare ad accumulare gas ricco di carbonio. Questo spiegherebbe perché l’atmosfera terrestre odierna contiene più carbonio che ossigeno, uno squilibrio chimico che offre un’istantanea del suo viaggio attraverso il disco.

Il ruolo del monossido di silicio

Tra le molecole rilevate, la presenza di monossido di silicio è stata particolarmente importante, poiché in genere non si trova nella forma gassosa. I ricercatori pensano che questo gas fosse originariamente intrappolato in minerali solidi come il quarzo, all’interno di rocce spaziali delle dimensioni di un asteroide che si sono schiantati contro il giovane pianeta. Nel corso del tempo, con la crescita del pianeta e il suo avvicinamento alla stella, questi materiali sarebbero stati vaporizzati e mescolati alla sua atmosfera.

