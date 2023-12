Oggi 6 Dicembre alle 16:58, passaggio luminoso del trenino di satelliti Starlink di SpaceX visibile in tutta Italia. Scarica guida e mappe

Spesso alzando lo sguardo all’insù capita di vedere strane luci nel cielo in fila come se fosse un treno. Ebbene quelli non sono alieni ma semplicemente satelliti Starlink. Praticamente un sistema di costellazione di satelliti che mira a fornire una copertura Internet globale. Questo sistema è ideale per le aree rurali e geograficamente isolate in cui la connettività Internet è inaffidabile o inesistente. Proprietario del sistema è SpaceX con lo scopo di creare una rete globale a banda larga e Starlink utilizza una costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa (LE ) per fornire servizi Internet ad alta velocità.

SpaceX, più formalmente conosciuta come Space Exploration Technologies Corp., è una società privata di razzi e veicoli spaziali fondata da Elon Musk nel 2002. Il passaggio di stasera (6 Dicembre 2023 alle ore 16:58) sarà visibile da sud – ovest a est quindi affidatevi alle bussole dei vostri smartphone per posizionarvi (questo passaggio durerà circa 6 minuti ma vi consigliamo di posizionarvi un po’ prima). Nel prossimo paragrafo potete scaricare quelle delle vostre città (se ancora il passaggio non è segnalato, provate per tutta la giornata). Ecco la mappa relativa alla Campania di stasera (giusto ad esempio):

Mappa Starlink di stasera 6 Dicembre 2023 alle ore 16:58. Credit: Heavens Above

Le mappe

È molto semplice sapere dove e quando questi satelliti saranno visibili dalla propria città. Il modo più veloce è collegarsi al sito Heavens-Above e selezionare in alto a destra la propria città. Fatto ciò dal menù selezionare ‘passaggi Starlink’ ed il gioco è fatto (se non compaiono provate in un secondo momento durante la giornata). Saranno disponibili mappe con ora e data ovviamente scaricabili. Questi sito vi consentirà di scoprire anche i passaggi degli altri satelliti e tutti i passaggi della Stazione Spaziale Internazionale (ISS).Buona ‘caccia’ a tutti! Qui un video di un passaggio:

L’impatto di Starlink sul cielo notturno

In tantissimi ci chiedete “cos’è quel trenino di luci che solca il cielo ogni tanto?” e noi siamo qui per rispondervi, dando la possibilità di osservare il passaggio dei satelliti Starlink quando sono visibili dall’Italia. Anche se sono strumenti utili e lo spettacolo del trenino in cielo lascia a bocca aperta, esiste anche un rovescio della medaglia. Quando vedete queste ‘belle lucine’ in cielo, ricordate che sono una forma di inquinamento. Sono l’analogo dei bei riflessi iridescenti del gasolio in una pozzanghera d’acqua: bei colori, ma che evidenziano un inquinamento chimico.

I satelliti artificiali

Ricordiamo infatti che i satelliti artificiali costituiscono una grave forma di inquinamento del cielo notturno. La loro elevata luminosità, anche quando non visibili ad occhio nudo, comporta un danno altissimo alla ricerca scientifica professionale ed amatoriale, contaminando e spesso rendendo inutilizzabili i dati raccolti dai telescopi, anche nei luoghi più liberi dal normale inquinamento luminoso, come negli osservatori cileni, hawaiiani e canari. L’elevatissimo e continuamente crescente numero di satelliti in orbita bassa rende inoltre sempre più attuale il rischio di collisioni catastrofiche tra satelliti che potrebbe portare ad un effetto di reazione a catena tale da rendere inutilizzabili queste preziosissime orbite (sindrome di Kessler). Il proliferare di satelliti sta rendendo il cielo notturno incontaminato un ricordo del passato, anche dai più remoti luoghi della Terra privi di inquinamento luminoso da luci artificiali.

Maggiori informazioni le trovate qui:

Immagine di copertina credit Heavens Above