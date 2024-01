L’elicottero Ingenuity della NASA ha concluso la sua missione su Marte (a causa di una pala rotta) dopo essere andato ben oltre le aspettative

Lo storico elicottero Ingenuity della NASA ha concluso la sua missione sul Pianeta Rosso dopo aver superato le aspettative e aver effettuato dozzine di voli in più del previsto. Mentre l’elicottero rimane in posizione verticale e in comunicazione con i controllori di terra, le immagini del suo volo del 18 gennaio inviate sulla Terra questa settimana indicano che una o più pale del rotore hanno subito danni durante l’atterraggio e l’elicottero non è più in grado di volare.

Credit: JPL/Caltech-ASU/MSSS

I successi

Originariamente progettato come dimostrazione tecnologica per eseguire fino a cinque voli di prova sperimentali nell’arco di 30 giorni, il primo velivolo su un altro mondo ha operato dalla superficie marziana per quasi tre anni, ha effettuato 72 voli e ha volato più di 14 volte più lontano del previsto registrando più di due ore di volo totale. Il 18 gennaio 2024, Ingenuity, durante l’ultimo volo, ha eseguito un atterraggio di emergenza. I dati mostrano che, come previsto, l’elicottero ha raggiunto un’altitudine massima di 12 metri ed è rimasto librato per 4,5 secondi prima di iniziare la discesa ad una velocità di 3,3 piedi al secondo (1 metro al secondo).

Dopo il suo 72esimo volo il 18 gennaio 2024, l’elicottero Ingenuity della NASA ha catturato questa immagine a colori che mostra l’ombra di una delle sue pale del rotore, che è stata danneggiata durante l’atterraggio. Credit: NASA/JPL-Caltech

La rottura della pala di Ingenuity

Tuttavia, a circa 1 metro sopra la superficie, Ingenuity ha perso il contatto con il rover, che funge da relè di comunicazione. Il giorno successivo, le comunicazioni sono state ristabilite. Le immagini rivelavano danni alla pala del rotore. La causa dell’interruzione delle comunicazioni e l’orientamento dell’elicottero al momento dell’atterraggio sono ancora oggetto di indagine. Ecco il video di ringraziamento della NASA, grazie di tutto Ingenuity, ben fatto:

