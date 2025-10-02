Negli universi paralleli ogni evento potrebbe dare vita a una nuova realtà, costringendoci a ripensare il significato di esistenza e identità.

Advertisement

Avete mai pensato che ci siano più universi paralleli? Scegliamo un lavoro, svoltiamo a una strada, rispondiamo a un messaggio. Ogni azione sembra chiudere una porta e aprirne un’altra, lasciando dietro di sé una scia di “strade non prese”. E se quelle strade non fossero affatto svanite?

Se, in un regno inaccessibile ai nostri sensi, ogni bivio, ogni esitazione, ogni evento quantistico casuale avesse dato vita a un universo intero, identico al nostro tranne che per quel singolo, minuscolo dettaglio? Questa non è la premessa di un romanzo, ma la conseguenza logica di una delle più controverse e affascinanti teorie della fisica: l’Interpretazione dei Molti Mondi (MWI), una soluzione radicale a un paradosso che ha tormentato i più grandi scienziati del XX secolo.

Il fantasma nella scatola: il paradosso del gatto di Schrödinger

Per comprendere la necessità di un’idea così estrema, dobbiamo avventurarci in uno degli esperimenti mentali più celebri e inquietanti della storia della scienza. Fu concepito nel 1935 da Erwin Schrödinger, uno dei padri della meccanica quantistica, non per sostenere la sua teoria, ma per dimostrarne le conclusioni apparentemente assurde quando applicate al mondo che conosciamo.

Immaginate una scatola d’acciaio, sigillata e impenetrabile. Al suo interno, un gatto vivo siede accanto a un marchingegno diabolico: un singolo atomo radioattivo, un contatore Geiger, un martelletto e una fiala di cianuro. Le regole del gioco sono semplici: se l’atomo decade, il contatore lo rileva, il martelletto si aziona, la fiala si rompe e il gatto muore. Il destino del gatto è indissolubilmente legato a un evento puramente quantistico.

Secondo le leggi della meccanica quantistica, finché la scatola rimane chiusa, l’atomo esiste in uno stato di superposizione: non è né intatto né decaduto, ma entrambe le cose contemporaneamente. Di conseguenza, il meccanismo è sia attivato che non attivato, e il povero gatto è sospeso in un limbo macabro: è contemporaneamente vivo e morto.

Questa conclusione era, per Schrödinger e per Albert Einstein, un’assurdità intollerabile. Come può il mondo macroscopico, il nostro mondo di oggetti solidi e destini certi, ereditare l’indeterminazione del regno quantistico?

Il paradosso della misurazione è tutto qui: cosa succede in quell’istante esatto in cui apriamo la scatola? Come fa il nostro semplice atto di “osservare” a costringere l’universo a prendere una posizione, trasformando un gatto-fantasma in una creatura decisamente viva o tragicamente morta?

L’interpretazione più comune, detta “di Copenaghen”, postula un “collasso della funzione d’onda”: la realtà, in qualche modo, sceglie una delle opzioni. Ma il come e il perché rimangono un mistero profondo, un buco nella nostra comprensione della realtà.

La proposta audace di Everett: salvare il gatto dividendo l’Universo

Fu un giovane e allora sconosciuto studente di dottorato, Hugh Everett III, a proporre negli anni ’50 una via d’uscita tanto geniale quanto sconvolgente. Di fronte al paradosso, la sua mossa fu quella di eliminare l’elemento più problematico: il collasso. E se la funzione d’onda non collassasse mai? Se, semplicemente, continuasse a evolversi secondo le sue stesse equazioni, sempre e ovunque?

Secondo Everett, nel momento in cui l’atomo entra in superposizione, l’intero universo, incluso il gatto, l’apparato e l’osservatore stesso, si scinde. La realtà si ramifica.

In un ramo dell’universo, l’atomo non decade. In questa realtà, un osservatore apre la scatola e trova, con sollievo, un gatto vivo e vegeto.

dell’universo, l’atomo non decade. In questa realtà, un osservatore apre la scatola e trova, con sollievo, un gatto vivo e vegeto. In un altro universo parallelo, perfettamente reale ma inaccessibile, l’atomo decade. Lì, una copia esatta dell’osservatore apre la scatola e si confronta con la tragica morte del gatto.

Entrambi gli esiti si verificano. Non c’è scelta, solo una biforcazione della realtà. L’Interpretazione dei Molti Mondi risolve il paradosso in modo spettacolare: il gatto non è mai sia vivo che morto nello stesso universo.

È vivo in un universo e morto in un altro. E anche noi, gli osservatori, veniamo duplicati insieme al resto del sistema, condannati a percepire solo il nostro specifico ramo della storia.

Molti Mondi: perché i fisici si dividono

La bellezza dell’MWI, per i suoi sostenitori, risiede nella sua purezza matematica. A differenza dell’Interpretazione di Copenaghen, non richiede l’aggiunta di regole speciali e arbitrarie come il “collasso” per far quadrare i conti. Tuttavia, questa eleganza ha un prezzo ontologico che molti trovano troppo alto da pagare:

1. Il Problema della Verifica: La critica più forte è che la teoria, per sua stessa natura, non è falsificabile. Poiché i mondi sono causalmente separati, non possiamo inviare segnali o raccogliere prove della loro esistenza. Per molti, questo sposta l’MWI dal regno della fisica a quello della metafisica.

2. Il Rasoio di Occam e l’Inflazione di Realtà: Il principio di parsimonia (o Rasoio di Occam) suggerisce di preferire la spiegazione più semplice. Ma cosa è più semplice? Un’equazione pulita che però implica un’infinita e costante proliferazione di universi, o una matematica più complessa che però descrive un unico universo? La risposta non è affatto ovvia.

3. Il Mistero della Probabilità: Se ogni esito possibile si realizza, che senso ha dire che un evento ha il 70% di probabilità e un altro il 30%? Questa è forse la sfida tecnica più grande per l’MWI. Fisici e filosofi, come il brillante David Wallace, hanno sviluppato argomentazioni sofisticate (basate sulla teoria delle decisioni) per dimostrare come le probabilità possano emergere anche in un multiverso deterministico, ma il dibattito è ancora incredibilmente acceso.

Decoerenza: le pareti insonorizzate tra i mondi

Se un numero incalcolabile di universi viene generato a ogni istante, perché la nostra esperienza della realtà è così solida e coerente? Perché non percepiamo questi altri mondi? La risposta risiede in un processo fondamentale chiamato decoerenza quantistica.

Immaginiamo di lanciare non uno, ma due sassi in un lago calmo. Le onde circolari che si propagano all’inizio si incontrano, si sovrappongono e interferiscono, creando un pattern complesso. Questa è la “coerenza” quantistica. Tuttavia, man mano che le onde viaggiano, interagiscono con l’ambiente circostante (la brezza, le molecole d’acqua, le sponde del lago) e si allontanano, perdendo la loro connessione. Diventano storie indipendenti.

La decoerenza fa qualcosa di simile, ma in modo incredibilmente rapido ed efficiente. Non appena un sistema quantistico interagisce con il suo ambiente, i suoi diversi rami si “sfasano” in modo irreversibile. È come se ogni versione della realtà venisse istantaneamente confinata in una stanza perfettamente insonorizzata: esiste ancora, ma non può più comunicare con le altre.

Molti Mondi: vivere tra infiniti “sé”

L’Interpretazione dei Molti Mondi, se corretta, ci costringe a riconsiderare radicalmente la nostra posizione nel cosmo. Ogni volta che hai esitato a un bivio, ogni volta che una coincidenza ha cambiato il corso della tua giornata, una versione di te ha imboccato l’altra strada. In questo momento, esistono infiniti “tu”: un “te” che ha imparato a suonare il pianoforte, un “te” che vive in un’altra città, un “te” che non ha mai commesso quell’errore che rimpiangi, e un “te” che ha commesso errori che tu hai evitato.



Questa visione non offre vie di fuga; questi mondi sono e rimarranno per sempre inaccessibili. Ma ci lascia con una vertigine filosofica. Il nostro senso di unicità svanisce, sostituito dall’immagine di un’assemblea infinita di nostre varianti. Le nostre scelte perdono il peso dell’irrevocabilità, ma forse acquistano un nuovo significato: quello di definire l’esperienza unica e preziosa di questo particolare ramo della realtà che ci è dato di percorrere. E tu, cosa provi all’idea che in questo preciso istante, infinite versioni di te stiano vivendo ogni possibile vita?

Fonti e Approfondimenti

Stanford Encyclopedia of Philosophy: Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics

Quanta Magazine: The Many Worlds Of Quantum Mechanics