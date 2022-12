Ecco la prima e più lontana galassia mai scoperta, fotografata dal telescopio spaziale James Webb.

Il telescopio spaziale James Webb continua a stupire. Di recente, infatti, questo potente strumento ha fotografato un oggetto agli albori dell’universo, poco dopo il Big Bang. Si tratta della galassia più lontana mai osservata, in un periodo storico in cui l’universo era ancora caratterizzato da una nebbia informe e i primi raggi di luce cominciavano a prendere il posto dell’oscurità.

La regione dello spazio esaminata dal telescopio spaziale James Webb. Credit: ESA/NASA/CSA

Un viaggio lungo 13,4 miliardi di anni

Pensate che la luce di questa lontana galassia ha viaggiato 13,4 miliardi di anni, prima di arrivare a noi. Grazie alle lunghe osservazioni del James Webb, gli scienziati non solo possono misurare la distanza percorsa dalla luce di queste antiche galassie, ma possono anche dedurre alcune proprietà di queste ultime.

“Per la prima volta abbiamo scoperto galassie che hanno solo 350 milioni di anni dopo il Big Bang” spiega l’astronomo Brant Robertson dell’Università di Santa Cruz, in California. “La nostra comprensione del primo miliardo di anni dopo il Big Bang è estremamente limitata e trovare oggetti così lontani nello spazio e nel tempo ci può aiutare a far luce su quel cruciale momento della storia cosmica”.

Gli astronomi sono riusciti a individuare queste galassie grazie all’effetto redshift (lo spostamento verso il rosso), di cui abbiamo parlato meglio qui. Considerato che il James Webb è operativo da soli sei mesi, non passerà molto tempo prima che questo record venga battuto. Non ci resta che goderci le prossime incredibili osservazioni di questo potente telescopio che ci sta facendo vedere l’universo come mai prima d’ora.

Riferimenti: Science Alert

