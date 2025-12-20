Secondo la NASA una gigantesca diga cinese starebbe causando un leggero rallentamento della rotazione terrestre

Una recente ricerca della NASA ha rivelato una connessione tra l’ingegneria umana e le dinamiche del nostro pianeta. È stato scoperto che la diga delle Tre Gole in Cina, il più grande progetto idroelettrico al mondo, rallenterebbe la rotazione terrestre di 0,06 microsecondi al giorno. Si tratta di una conseguenza dall’enorme bacino della diga, che ridistribuisce la massa terrestre e ne altera leggermente il momento di inerzia.

Come la diga influenza la rotazione terrestre

Il bacino della Diga delle Tre Gole contiene circa 40 miliardi di metri cubi d’acqua, che secondo la NASA causerebbero una significativa ridistribuzione della massa sulla Terra. Accumulandosi, quest’acqua modifica la distribuzione del peso sulla superficie del pianeta, alterandone la dinamica rotazionale. Benjamin Fong Chao, scienziato della NASA, ha spiegato: “La ridistribuzione della massa all’interno del sistema terrestre produce un effetto sulla rotazione terrestre. Sebbene il ritardo di 0,06 microsecondi al giorno possa sembrare trascurabile, è una conseguenza misurabile di questa ridistribuzione”. L’effetto segue il principio secondo cui lo spostamento di massa più vicino ai poli accelera la rotazione terrestre, mentre lo spostamento verso l’equatore la rallenta.

La Diga delle Tre Gole, in Cina

La Diga delle Tre Gole in Cina

La Diga delle Tre Gole è una testimonianza tangibile dell’ingegneria umana, con i suoi 185 metri di altezza sul fiume Yangtze e una lunghezza di oltre 2 chilometri. Genera ben 22.500 megawatt di elettricità, una capacità che supera la produzione energetica di molte nazioni. Nel 2020, ha stabilito un record producendo 112 terawattora di elettricità, consolidando il suo status di principale contributore alle energie rinnovabili. Tuttavia, il suo impatto si estende ben oltre la produzione di energia, influenzando le caratteristiche fisiche della Terra, inclusa la sua rotazione.

