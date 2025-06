Gli scienziati hanno scoperto che il cranio gigante di un antico parente dell’uomo è in realtà di Denisova.

Utilizzando sofisticate analisi del DNA, gli scienziati hanno scoperto la vera identità di un antico parente dell’uomo soprannominato “Uomo Drago”. Il mistero ha avuto inizio con il ritrovamento di un cranio gigante, simile a quello umano, da parte di un operaio cinese ad Harbin, in Cina, nel 1933. Nel 2018, la famiglia dell’uomo ha recuperato il cranio che l’operaio aveva seppellito in un pozzo e lo ha donato alla scienza. Presenta una scatola cranica lunga e bassa e un’imponente arcata sopraccigliare, oltre a un naso largo e occhi grandi. Sulla base della forma e delle dimensioni insolite del cranio, nel 2021 gli esperti gli hanno dato un nuovo nome: Homo longi, o “Uomo Drago”.

Il mistero del cranio dell’Uomo Drago

Un’illustrazione di come avrebbe potuto apparire l’Uomo Drago. Crediti: Chuang Zhao.

Negli ultimi anni si è acceso un dibattito sull’esistenza o meno dell’Uomo Drago, vissuto almeno 146.000 anni fa. Alcuni ricercatori sostengono che il cranio dell’Uomo Drago potrebbe appartenere a un gruppo di antichi umani chiamati Denisova. In due studi pubblicati sulle riviste Science e Cell, i ricercatori hanno dimostrato che il cranio è in effetti dei Denisoviani. Gli scienziati hanno inizialmente tentato di recuperare un antico genoma dalle ossa e dai denti del cranio di Harbin, ma senza successo. Sono però riusciti a recuperare parte del DNA dalla placca indurita sui denti e alcune informazioni sulle proteine ​​da un osso dell’orecchio interno.

Cosa ha rivelato il DNA

Il DNA mitocondriale recuperato dal cranio ha dimostrato che l’Uomo Drago era imparentato con un antico gruppo di Denisova vissuto in Siberia da circa 217.000 a 106.000 anni fa. Significa che i Denisova abitavano un’ampia area geografica in Asia. Inoltre, i ricercatori hanno studiato il “proteoma” del cranio, l’insieme di proteine ​​e amminoacidi presenti nello scheletro. Confrontando il proteoma con quello degli esseri umani contemporanei, dei Neanderthal, dei Denisoviani e dei primati non umani, i ricercatori hanno trovato una chiara connessione tra il cranio di Harbin e i primi Denisoviani, si legge nello studio pubblicato su Science.

