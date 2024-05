Nella serata di venerdì 10 maggio in molti hanno potuto ammirare lo spettacolo dell’aurora boreale, anche in diverse zone dell’Italia.

Nella notte tra venerdì e sabato, gli abitanti di varie parti del mondo hanno potuto ammirare uno spettacolo celeste straordinario: l’aurora boreale. Questi affascinanti giochi di luce colorata, tipicamente confinati alle regioni polari, hanno dipinto i cieli notturni anche in alcune zone dell’Italia. Ma cosa ha causato questo fenomeno? L’aurora boreale, o luci del nord, sono il risultato dell’incontro tra particelle cariche provenienti dal Sole e gli atomi presenti nell’alta atmosfera terrestre. In condizioni normali, questo spettacolo è riservato alle regioni polari, dove il campo magnetico della Terra devia le particelle solari, creando un balletto luminoso unico. Tuttavia, negli ultimi anni, un aumento dell’attività solare ha portato le aurore a danzare anche ad altre latitudini.

Le foto più belle dall’Italia

Credit: Giorgia Sanna

Credit: Fabrizio Perra

Civita di Bagno. Credit: Ansa

https://twitter.com/Fraaizerx/status/1789068323939827792?ref_src=twsrc%5Etfw”

La tempesta geomagnetica che ha scatenato questo spettacolo è stata di grado G5, un evento eccezionale che non si verificava da oltre vent’anni. La National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti, responsabile del monitoraggio delle condizioni atmosferiche, ha confermato che questa è stata una delle tempeste più intense mai registrate. Le aurore boreali sono state osservate in diverse regioni italiane, tra cui Sardegna, Abruzzo, Basilicata, Emilia-Romagna, Piemonte e molte zone della Pianura Padana. Questo fenomeno straordinario è stato causato dalla grande quantità di particelle emesse dal Sole, conosciuto come “vento solare”. Normalmente, il campo magnetico terrestre funge da scudo contro queste particelle, proteggendo il nostro pianeta da potenziali danni.

Come ha origine l’aurora boreale

Tuttavia, quando il Sole entra in fasi di maggiore attività, può generare enormi espulsioni di massa coronale, aumentando la densità del vento solare. Questo può deformare il campo magnetico terrestre, consentendo alle particelle solari di penetrare più facilmente, soprattutto nei pressi dei poli magnetici. Le aurore boreali, dunque, rappresentano non solo uno spettacolo di straordinaria bellezza, ma anche un importante promemoria della complessità e dell’interazione tra il nostro pianeta e il Sole. E mentre ci godiamo lo spettacolo luminoso nel cielo notturno, riflettiamo anche sull’incredibile protezione offerta dalla nostra magnetosfera e sulle meraviglie della natura che ci circonda.

