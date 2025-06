Ecco la foto scattata dal satellite Copernicus il 2 giugno, quando un’enorme colonna di cenere, gas e roccia si è improvvisamente staccata dal più grande vulcano attivo d’Europa.

Lunedì 2 giugno l’Etna ha scatenato un’eruzione spettacolare, costringendo i turisti a fuggire per salvarsi la vita. Ora, incredibili immagini satellitari rivelano il momento in cui il vulcano più attivo d’Europa ha eruttato nel cielo un’enorme colonna di cenere alta ben 6,5 ​​km. Le foto sono state scattate dal satellite Copernicus Sentinel-2C mentre passava sopra la Sicilia pochi minuti dopo l’inizio dell’eruzione.

Le foto dell’eruzione

L’immagine mostra chiaramente il flusso di lava e l’enorme colonna di fumo e cenere sull’Etna. È visibile anche l’anidride solforosa emessa nel pennacchio. Crediti: ESA.

Sebbene l’eruzione si sia rivelata piuttosto innocua per la popolazione, queste immagini rivelano l’immenso potenziale distruttivo di questo vulcano alto 3.300 metri. Gli esperti ritengono che gran parte del cratere sud-orientale sia crollato, innescando una valanga di roccia e cenere nota come flusso piroclastico. Nelle immagini prima e dopo (qui sotto), si può vedere chiaramente come l’eruzione abbia sollevato nell’aria un’ampia colonna di cenere. Nelle foto, la densa nube di cenere che si alza dal cratere sommitale è parzialmente coperta da una “nube pirocumulo”, un tipo di nube temporalesca formata dal calore intenso delle eruzioni vulcaniche. Nel frattempo, le immagini a infrarossi hanno catturato l’intenso calore dei flussi di lava attivi che scendono verso est nella Valle del Bove dell’Etna.

Come è iniziata l’eruzione

Le immagini satellitari mostrano l’Etna prima (sinistra) e dopo (destra) l’eruzione del vulcano avvenuta fra domenica e lunedì. Crediti: ESA.

A The Conversation, la Dott.ssa Teresa Ubide dell’Università del Queensland, ha spiegato: “L’eruzione è iniziata con un aumento della pressione nei gas caldi all’interno del vulcano. Ciò ha portato al collasso parziale di una parte di uno dei crateri dell’Etna. Il crollo ha poi dato origine a quello che viene chiamato flusso piroclastico: una nube di cenere, gas caldo e frammenti di roccia in rapido movimento che fuoriesce dall’interno del vulcano”. I flussi piroclastici possono essere estremamente pericolosi poiché viaggiano a una velocità media di 100 km/h e possono raggiungere temperature fino a 1.000 °C. Fortunatamente, in questo caso, il flusso non era abbastanza grande o non viaggiava nella giusta direzione da causare danni a persone o abitazioni.

