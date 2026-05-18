Era il 18 Maggio 1980, esattamente 46 anni fa, quanto ci fu una drammatica e violenta eruzione del monte Saint Helens

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Era il 18 Maggio 1980, esattamente 46 anni fa, quanto ci fu una drammatica e violenta eruzione del monte Saint Helens nella Contea di Skamania, nello stato di Washington. L’attività eruttiva del vulcano cominciò con una serie di esplosioni freatiche dalla sommità del vulcano (si verificano quando il magma riscalda terra o acque di superficie) che culminarono proprio il 18 maggio, in una violenta eruzione esplosiva. La colonna eruttiva salì nell’atmosfera fino ad una quota di 24 km e depositò cenere in 11 stati americani e in due province canadesi.

Eruzione pliniana per il Monte Saint Helens

Un frame del video dell’eruzione del vulcano

L’eruzione del 18 Maggio, classificata con un indice di esplosività vulcanica pari a 5 e rientrante nella tipologia pliniana, fu la più rilevante tra quelle avvenute nei 48 stati continentali degli Stati Uniti dopo quella del Lassen Peak in California nel 1915. L’evento è ampiamente considerato come la più devastante eruzione vulcanica nella storia statunitense.

Scosse precedenti all’eruzione

Nei due mesi che precedettero l’eruzione, si registrarono frequenti scosse sismiche e emissioni di vapore, segni dell’espansione di magma a bassa profondità, che provocarono la formazione di un ampio rigonfiamento e di un sistema di fratture sul versante settentrionale della montagna. Di seguito, ecco il video restaurato in alta definizione della spaventosa eruzione del vulcano Monte Saint Helens:

Cosa ci ha insegnato questa eruzione

L’eruzione del Monte Saint Helens del 1980, quindi, ha dato avvio a un forte sviluppo tecnologico, con l’implementazione di nuove metodologie (e con l’affinamento di quelle già esistenti) per lo studio della sismicità, della deformazione, della geochimica e del remote sensing, ma anche della comunicazione e collaborazione tra tutti gli attori coinvolti nelle emergenze vulcaniche non soltanto negli USA ma diffusamente in molte altre parti del mondo (come, ad esempio, l’Europa e il Giappone), con l’Italia a giocare un ruolo fondamentale.

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