Siamo soli nell’universo? È uscito il terzo e ultimo romanzo della saga sci-fi di Valerio Novara, “Portami alla vita”, lunedì 29 aprile alle 21 la presentazione online in diretta su Passione Astronomia.

Non capita spesso di ritrovarsi tra le mani un libro che racconta una fantascienza attualissima, con riferimenti ai cambiamenti climatici, al problema della plastica nei mari, ma anche alla ricerca di vita nell’universo. C’è questo e tanto altro nell’ultimo libro sci-fi di Valerio Novara, giornalista e content creator da tempo nella redazione di Passione Astronomia. Appassionato da sempre alla scrittura e alla scienza, Valerio ha iniziato a scrivere la sua saga partendo dalla notizia secondo la quale una missione interstellare (la Starshot Breakthrough) intende sviluppare una flotta di sonde interstellari a vela leggera in grado di compiere un viaggio verso Alpha Centauri, a 4,34 anni luce di distanza.

Lunedì 29 aprile alle 21 la presentazione del libro su Passione Astronomia

Lunedì 29 aprile 2024 a partire dalle 21 intervisteremo Valerio in diretta web, sui canali Facebook e Youtube di Passione Astronomia e degli amici di “Ciak e Azione”. Sarà l’occasione unica per fargli domande sulla sue esperienza con la scrittura e sui contenuti del suo nuovo libro. A proposito: questo terzo capitolo della saga si intitola “Un nuovo inizio” e arriva dopo i primi due libri intitolati “Separazioni” e “Il mondo di prima”, che trovate anch’essi su Amazon.

I film ai quali si è ispirato Valerio

Come già raccontato dall’autore in precedenti occasioni, questa storia è ispirata a molti dei film di fantascienza del passato e del presente che hanno appassionato tutti noi. Parliamo, ad esempio, di 2001 – Odissea nello spazio, forse il film di fantascienza per eccellenza, ma anche di titoli come Interstellar e The Martian, più recenti. A proposito di Interstellar: oltre alla presenza di un wormhole anche nel romanzo, una delle questioni che Valerio ha voluto affrontare nel suo racconto è anche quella che meno è stata sviluppata da Nolan nel suo blockbuster, ovvero come sulla Terra si sia arrivati a quella situazione, con le tempeste di sabbia che imperversano e le coltivazioni decimate dalla “piaga”.

Gli alieni esistono?

Non solo, perché Valerio nel suo libro esplora i rapporti fra tre ragazzi (una giornalista, un appassionato di fotografia e un piccolo genio che ha inventato un macchinario per ripulire gli oceani dalla plastica) che si ritrovano coinvolti loro malgrado in questa misteriosa missione interstellare diretta verso Alpha Centauri. E poi non mancano i riferimenti ad Alien, con i mondi che i protagonisti troveranno lì e chissà se riusciremo finalmente a rispondere alla domanda che l’umanità si porta dietro da secoli: siamo soli nell’universo?

Vi aspettiamo lunedì 29 aprile alle 21 su Facebook e Youtube di “Passione Astronomia” insieme a Valerio. Preparate le vostre domande, selezioneremo le migliori da fargli in diretta. Non mancate!