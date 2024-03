Sicuramente ci saremmo posti almeno una volta questo interrogativo sul numero complessivo di persone vissute sulla Terra! Scopriamolo insieme

Secondo stime ufficiali delle Nazioni Unite, all’inizio del 2023 la popolazione mondiale ha raggiunto 8 miliardi di individui. Una cifra record mai registrata! E in relazione a questo numero esorbitante, sicuramente molti di noi si saranno chiesti: “Ma da quando l’uomo è comparso, quante persone sono vissute sulla Terra?”.

Bene, iniziamo a fare dei ragionamenti…

Credit: EUMETSAT / ESA

Ogni bambino/a che nasce ha due genitori che, a loro volta, hanno avuto due genitori. Quindi ognuno di noi ha avuto quattro nonni, otto bisnonni, sedici trisavoli e così via… Risalendo all’indietro nel tempo in questo modo, si giunge rapidamente a cifre vertiginosamente astronomiche. Contando infatti soltanto tre generazioni per ogni secolo, già al Rinascimento si arriva a oltre 30.000 antenati. All’epoca delle Crociate il numero è pari a un miliardo di antenati.

E al tempo dei Romani?

A un milione di miliardi di antenati. Se procediamo spediti ancora più indietro, ad esempio all’Età del Bronzo, il numero è da capogiro. Udite, udite: un milione di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di antenati. E un’altra curiosità è che messe vicino ipoteticamente tutte queste persone, queste ultime occuperebbero una superficie superiore a quella dell’intera Galassia. E se con una macchina del tempo raggiungessimo la Preistoria, non basterebbe l’intero Universo per contenere tutti questi nostri ipotetici antenati.

E la particolarità scioccante, che lascia senza parole, è che questi numeri si riferiscono a ognuno degli abitanti della Terra.

Ma siamo sicuri? È tutto corretto? Mmm…No

C’è qualcosa di sbagliato in questo conto. Sappiamo oggi infatti, previ studi condotti dai paleontologi, che il numero degli uomini effettivamente vissuti sulla Terra negli ultimi 600 mila anni probabilmente non supera gli 80 miliardi. E allora come mai sussiste questa contraddizione? La suddetta è spiegata dal fatto che la maggior parte di questi antenati era in realtà la stessa persona. Vale a dire che gli antenati degli altri individui erano in realtà in larga misura anche i nostri antenati. In altre parole, siamo tutti parenti. C’è da sottolineare inoltre, al fine di corroborare quanto sopraesposto, che molte linee di discendenza si sono estinte e tutti noi proveniamo per questo motivo soltanto da una frazione degli uomini vissuti nel passato. I loro cromosomi sono circolati nella popolazione umana incrociandosi e ricongiungendosi in infinite combinazioni diverse.

Fonte: video Superquark