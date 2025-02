L’Etna sta dando spettacolo in Sicilia in questi giorni ed ora è stato ripreso un pilastro di luce unico nel suo genere

L’Etna in questi giorni sta dando spettacolo in Sicilia. Stiamo ammirando numerosi scatti anche con presenza di diversi corpi celesti (ad esempio con una splendida Luna piena). Ora si è manifestato anche uno straordinario fenomeno ottico (e non è la prima volta). I pilastri di luce sono causati solitamente dalla luce solare ed appaiono come una colonna luminosa che si estende verso l’alto sopra il Sole (al tramonto e all’alba). Questo pilastro di luce, però, era illuminato dalla luce rossa emessa dal magma incandescente dell’Etna (risale a qualche giorno fa, il 13 febbraio, poche ore dopo il tramonto). Un evento fantastico e molto raro!

Ecco ora, le parole di Giancarlo Tinè autore dello scatto strepitoso:

“La sera del 13 Febbraio mentre mi trovavo a scattare vicino al fronte lavico dell’eruzione in atto sull’Etna all’improvviso per qualche minuto si è formato un pilastro di luce sopra il vulcano, un fenomeno molto raro ma che ho già avuto la fortuna di catturare nel 2021 durante un parossismo dell’Etna. Giovedì è stata la serata perfetta, il vulcano in eruzione, il paesaggio innevato illuminato dalla luna, il bellissimo contrasto tra il rosso e il blu, tra il fuoco e il ghiaccio, e quella bellissima pennellata rossa sopra. Un’emozione indescrivibile, un privilegio che mi ha regalato l’Etna per la seconda volta.” La foto:

Pilastro di luce sull’Etna ripreso dal nostro amico Giancarlo Tinè, la bellezza e la forza della natura in una foto. Dati di scatto: Nikon Z7 ISO400 f/7.1 15sec @28mm

Ringraziamo ovviamente Giancarlo per aver condiviso con PassioneAstronomia la sua unica esperienza (dopo quella di qualche anno fa). La natura evidentemente non smette mai di stupirci (e sicuramente arriveranno altri strepitosi scatti).