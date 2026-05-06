Gli scienziati hanno identificato un’atmosfera apparentemente “impossibile” su un piccolo corpo situato oltre l’orbita di Nettuno, aprendo nuove prospettive sulla fisica e la chimica dei mondi estremi del Sistema Solare

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In condizioni così remote e caratterizzate da temperature estremamente basse e gravità ridotta, i modelli teorici prevedono che un’atmosfera stabile non possa essere mantenuta a lungo. Tuttavia, le osservazioni indicano la presenza di un involucro gassoso persistente, suggerendo l’esistenza di meccanismi ancora poco compresi, come sublimazione ciclica di ghiacci volatili o processi geofisici inattesi. Questa scoperta di questo corpo oltre Nettuno sfida le attuali teorie sull’evoluzione dei corpi trans-nettuniani e impone una revisione dei modelli atmosferici per oggetti di piccole dimensioni, evidenziando come anche ambienti apparentemente inospitali possano sostenere fenomeni complessi e dinamici.

Il pianeta Nettuno

Caratteristiche fisiche del corpo situato oltre l’orbita di Nettuno

Nel dominio esterno del Sistema Solare, oltre l’orbita di Nettuno, è stato identificato un corpo minore che presenta caratteristiche inattese dal punto di vista della fisica planetaria. Si tratta di (612533) 2002 XV93, un oggetto trans-nettuniano che sta attirando l’attenzione della comunità astronomica per la possibile presenza di un’atmosfera. (612533) 2002 XV93 possiede un diametro stimato di circa 500 km. In base ai modelli teorici standard, un corpo di tali dimensioni dovrebbe avere una gravità superficiale insufficiente a trattenere gas volatili per tempi prolungati. Tuttavia, osservazioni recenti suggeriscono la presenza di un involucro gassoso estremamente tenue e instabile.

Un’anomalia nella ritenzione atmosferica dell’oggetto oltre Nettuno

La possibile esistenza di un’atmosfera su un oggetto così piccolo rappresenta una deviazione significativa rispetto alle attuali teorie sulla ritenzione atmosferica. In condizioni normali, solo corpi di dimensioni maggiori, come Plutone, riescono a mantenere un’atmosfera, seppur sottile, grazie a una gravità più elevata e a temperature estremamente basse.

Questo caso suggerisce che potrebbero essere coinvolti meccanismi alternativi, come processi di sublimazione intermittente o la presenza di ghiacci particolarmente volatili.

Classificazione orbitale: i plutini

(612533) 2002 XV93 appartiene alla classe dei “plutini”, una sottopopolazione di oggetti trans-nettuniani. I plutini sono caratterizzati da una risonanza orbitale 2:3 con Nettuno, che li porta a condividere un periodo orbitale simile a quello di Plutone. Questi oggetti orbitano a una distanza media di circa 40 unità astronomiche dal Sole, in una regione fredda e poco illuminata del Sistema Solare.

Plutone

Implicazioni scientifiche della scoperta oltre Nettuno

Lo studio di 2002 XV93 non solo amplia la conoscenza degli oggetti trans-nettuniani, ma evidenzia anche l’efficacia di tecniche osservative avanzate nella rilevazione di fenomeni estremamente deboli a grandi distanze. Se confermata, la presenza di un’atmosfera su questo oggetto potrebbe richiedere una revisione dei modelli attuali relativi all’evoluzione e alla stabilità delle atmosfere nei piccoli corpi ghiacciati.

Gli oggetti trans-nettuniani come archivio del Sistema Solare primordiale

Gli oggetti trans-nettuniani, in particolare quelli appartenenti alla fascia di Kuiper oltre Nettuno, sono considerati residui relativamente incontaminati della formazione del Sistema Solare. Questi corpi ghiacciati conservano informazioni fondamentali sulla composizione chimica e sulla dinamica primordiale. Ad esempio, le risonanze orbitali osservate tra alcuni oggetti trans-nettuniani e Nettuno supportano modelli di migrazione planetaria verso l’esterno, durante i quali il pianeta avrebbe perturbato gravitazionalmente gli oggetti circostanti.

Difficoltà osservative nella fascia di Kuiper

La fascia di Kuiper rappresenta una regione estremamente complessa da studiare a causa della grande distanza dal Sole e della conseguente bassa luminosità riflessa dai suoi oggetti. Di conseguenza, l’osservazione diretta risulta limitata, e gli astronomi ricorrono frequentemente a metodi indiretti, tra cui le occultazioni stellari.

La Fascia di Kuiper

Osservazione dell’occultazione stellare

Nel 2024, un team guidato da Ko Arimatsu (Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone) ha osservato un evento di occultazione stellare da parte del plutino 2002 XV93. L’evento è stato registrato simultaneamente da tre diverse località in Giappone, consentendo una ricostruzione dettagliata della curva di luce. L’occultazione è durata circa 15–20 secondi. Tuttavia, contrariamente alle aspettative per un corpo privo di atmosfera (che produrrebbe un’interruzione netta della luce stellare), è stato osservato un attenuamento graduale della luminosità per circa 1,5 secondi prima e dopo la totalità.

Evidenze di un’atmosfera: rifrazione della luce

Il comportamento osservato nella curva di luce è interpretabile esclusivamente come effetto di rifrazione atmosferica. La luce della stella, attraversando un involucro gassoso, viene progressivamente deviata, causando una diminuzione e successiva riemersione graduale della luminosità osservata. Per interpretare i dati, i ricercatori hanno sviluppato modelli di rifrazione basati su una struttura termica simile a quella di Plutone. Sono state considerate atmosfere composte principalmente da azoto (N₂), metano (CH₄) o monossido di carbonio (CO). I risultati indicano una pressione atmosferica estremamente bassa, compresa tra 100 e 200 nanobar, ovvero circa 5–10 milioni di volte inferiore a quella terrestre al livello del mare.

Implicazioni fisiche e dinamiche

La rilevazione è significativa per due motivi principali:

dimostra che le tecniche osservative attuali sono sufficientemente sensibili da rilevare atmosfere estremamente rarefatte anche nelle regioni più remote del Sistema Solare;

suggerisce che tali atmosfere sono intrinsecamente instabili e soggette a rapida dispersione, con tempi scala dell’ordine di centinaia o migliaia di anni.

Possibili meccanismi di formazione dell’atmosfera

Per spiegare la presenza attuale di un’atmosfera così tenue, sono state proposte due ipotesi principali:

impatto cometario : la collisione con un piccolo corpo ghiacciato potrebbe aver rilasciato gas volatili, generando un’atmosfera temporanea destinata a dissiparsi rapidamente;

: la collisione con un piccolo corpo ghiacciato potrebbe aver rilasciato gas volatili, generando un’atmosfera temporanea destinata a dissiparsi rapidamente; criovulcanismo attivo: analogamente a quanto osservato su Plutone, processi interni potrebbero espellere materiale volatile (ghiaccio e gas), rifornendo continuamente l’atmosfera.

La superficie di Plutone

Implicazioni per la scienza planetaria

Questa scoperta rappresenta la prima evidenza di un’atmosfera attorno a un piccolo oggetto trans-nettuniano diverso da Plutone. I risultati suggeriscono che anche corpi di dimensioni relativamente ridotte (qualche centinaio di chilometri) possono ospitare atmosfere, seppur temporanee. I modelli tradizionali di ritenzione atmosferica, che associano atmosfere globali dense esclusivamente a corpi più massicci, potrebbero necessitare una revisione. Una frazione non trascurabile di oggetti ghiacciati nella fascia di Kuiper potrebbe presentare atmosfere transienti, sostenute da processi endogeni o eventi esogeni.

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