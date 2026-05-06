La NASA vuole che Plutone venga riclassificato come pianeta: cosa significa davvero e quali conseguenze avrebbe sul Sistema Solare e sulla scienza astronomica.

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Il recente ritorno dell’attenzione scientifica sullo status di Plutone ha riaperto una discussione che dura da quasi vent’anni. Alcune posizioni, tra cui quelle espresse in ambito NASA, hanno riacceso l’ipotesi di una possibile riclassificazione del corpo celeste come pianeta.

Plutone

La declassificazione del 2006

Nel 2006, l’Unione Astronomica Internazionale (IAU) ha adottato una definizione formale di “pianeta”, che ha portato alla riclassificazione di Plutone come pianeta nano. Questa decisione ha suscitato un ampio dibattito nella comunità scientifica, sia per le sue implicazioni terminologiche sia per i criteri utilizzati.

Secondo i criteri stabiliti dall’IAU, un corpo celeste può essere classificato come pianeta se soddisfa tre condizioni fondamentali:

orbita attorno al Sole

possiede una forma quasi sferica, in equilibrio idrostatico

ha “ripulito” la propria regione orbitale da altri oggetti di dimensioni comparabili.

La posizione di Plutone

Plutone soddisfa pienamente i primi due requisiti: orbita attorno al Sole e possiede una forma quasi sferica grazie al proprio equilibrio gravitazionale. Tuttavia, non soddisfa il terzo criterio, poiché la sua orbita è condivisa con numerosi oggetti della Fascia di Kuiper. Questo elemento è stato determinante nella sua riclassificazione come pianeta nano.

Plutone

Il nuovo dibattito scientifico su Plutone

Negli ultimi anni, nuove osservazioni e missioni spaziali hanno fornito dati più dettagliati su Plutone, evidenziandone una complessità geologica e atmosferica superiore alle aspettative iniziali. Questo ha portato alcuni ricercatori e istituzioni, tra cui la NASA in alcune comunicazioni divulgative, a sostenere che la definizione attuale di pianeta possa essere troppo restrittiva e non pienamente rappresentativa della diversità dei corpi celesti. Il punto centrale del dibattito rimane quindi metodologico: non si tratta solo di Plutone, ma della definizione stessa di “pianeta”. La discussione resta aperta nella comunità astronomica, con posizioni differenti tra chi difende la classificazione attuale e chi propone un aggiornamento dei criteri adottati nel 2006.

Posizione favorevole alla riclassificazione di Plutone come pianeta

Negli ultimi anni è riemerso nel dibattito pubblico e scientifico il tema della possibile riclassificazione di Plutone come pianeta del Sistema Solare. La discussione è stata riaccesa anche da dichiarazioni di figure istituzionali e rappresentanti del settore spaziale, che hanno espresso interesse nel riconsiderare la definizione di “pianeta” in relazione a Plutone. Alcuni esponenti del settore spaziale hanno manifestato apertura verso una revisione della classificazione di Plutone. In tale prospettiva, si sostiene l’importanza di approfondire il confronto all’interno della comunità scientifica, con l’obiettivo di riesaminare i criteri adottati per definire un corpo celeste come pianeta.

Secondo questa linea di pensiero, nuove analisi e dati potrebbero contribuire a una reinterpretazione dello status di del pianeta nano, valorizzando anche il contesto storico legato alla sua scoperta nel 1930 da parte di Clyde Tombaugh.

A sinistra un’immagine globale di Plutone, a destra il dettaglio delle catene di colline e montagne che galleggiano su un grande lago di azoto ghiacciato

Posizione della comunità scientifica

Una parte consistente degli astronomi planetari non sostiene la riclassificazione di Plutone come pianeta. Il principale argomento riguarda i criteri fisici adottati per la definizione moderna di pianeta, introdotti in modo formale nel 2006. Secondo questa visione, Plutone non soddisfa pienamente i requisiti necessari, in particolare quello relativo alla capacità di “dominare gravitazionalmente” la propria orbita. Per questo motivo, viene classificato come pianeta nano all’interno della fascia di Kuiper.

La Fascia di Kuiper

Natura delle classificazioni astronomiche

Nel campo dell’astronomia, le classificazioni dei corpi celesti non dipendono da decisioni politiche o legali, ma da criteri scientifici condivisi a livello internazionale. L’Unione Astronomica Internazionale (IAU) è l’organismo responsabile della definizione ufficiale delle categorie astronomiche. Le sue decisioni si basano su parametri osservativi e modelli fisici, e rappresentano lo standard di riferimento per la comunità scientifica globale. L’eventuale modifica dello status di Plutone non sarebbe quindi una decisione amministrativa o politica, ma richiederebbe una revisione dei criteri scientifici attualmente adottati. Al momento, il consenso prevalente nella comunità astronomica mantiene la classificazione di Plutone come pianeta nano.

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