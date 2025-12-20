Il pianeta potenzialmente abitabile, chiamato Gliese 12 b, si trova ad appena 40 anni luce di distanza ed ha una temperatura superficiale stimata di 42°C

Gli astronomi hanno scoperto di un esopianeta simile alla Terra a 40 anni luce di distanza che potrebbe essere solo un po’ più caldo del nostro mondo. Il pianeta potenzialmente abitabile, chiamato Gliese 12 b, orbita attorno alla sua stella ospite ogni 12,8 giorni, è di dimensioni paragonabili a Venere, quindi leggermente più piccolo della Terra, e ha una temperatura superficiale stimata di 42°C, che è inferiore alla maggior parte dei circa 5.000 esopianeti confermati finora.

L’atmosfera

Potrebbe avere un’atmosfera simile a quella terrestre, più simile a Venere, che ha sperimentato un effetto serra fuori controllo che l’ha resa un inferno a 400°C, senza atmosfera, o forse un diverso tipo di atmosfera non presente nel nostro pianeta solare. Ottenere una risposta è importante perché rivelerebbe se Gliese 12 b è in grado di mantenere temperature adatte all’acqua liquida e forse alla vita. Gliese 12 b non è affatto il primo esopianeta simile alla Terra ad essere stato scoperto, ma come ha detto la NASA, ci sono solo una manciata di mondi simili che meritano uno sguardo più attento.

La scoperta

Credit: NASA / JPL-Caltech / R. Hurt (Caltech – IPAC)

La maggior parte degli esopianeti vengono scoperti utilizzando il metodo del transito, in cui un pianeta passa davanti alla sua stella dal nostro punto di vista, provocando un calo nella luminosità della stella ospite. Durante un transito, la luce della stella attraversa anche l’atmosfera di un esopianeta e alcune lunghezze d’onda vengono assorbite. Diverse molecole di gas assorbono colori diversi, quindi il transito fornisce una serie di impronte chimiche che possono essere rilevate da telescopi come il James Webb. Gliese 12 b potrebbe aiutare a rivelare se la maggior parte delle stelle nella nostra galassia, la Via Lattea (cioè stelle fredde) sono in grado di ospitare pianeti temperati dotati di atmosfera e quindi abitabili.

Caratteristiche del pianeta

Orbita attorno a una fredda stella nana rossa chiamata Gliese 12, che si trova a quasi 40 anni luce dalla Terra nella costellazione dei Pesci. La stella ospite dell’esopianeta ha circa il 27% delle dimensioni del nostro Sole e ha una temperatura superficiale che è circa il 60% di quella della nostra stella. Tuttavia, la distanza che separa Gliese 12 e il nuovo pianeta è solo il 7% della distanza tra la Terra e il Sole. Gliese 12 b riceve quindi dalla sua stella 1,6 volte più energia di quella che la Terra riceve dal Sole e circa l’85% di quella che riceve Venere. Questa differenza nella radiazione solare è importante perché significa che la temperatura superficiale del pianeta dipende fortemente dalle sue condizioni atmosferiche. Rispetto alla temperatura superficiale stimata di Gliese 12 b di 42°C, la Terra ha una temperatura superficiale media di 15°C.

TESS in una rappresentazione artistica. Credit: MIT



Speranze di vita?

I ricercatori hanno utilizzato le osservazioni del TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) della NASA per la loro scoperta. Un fattore importante per trattenere un’atmosfera è la tempestosità della sua stella. Le nane rosse tendono ad essere magneticamente attive, provocando frequenti e potenti brillamenti di raggi X. Tuttavia, le analisi concludono che Gliese 12 non mostra segni di un comportamento così estremo, facendo sperare che l’atmosfera possa essere ancora intatta. Seguiranno ulteriori studi.

