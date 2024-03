Nella serie tv del momento si parla della cosiddetta sizigia, l’allineamento astronomico di tre corpi celesti. Ma da dove arriva questo termine?

In questi giorni non si fa che parlare de Il problema dei 3 corpi, serie tv in vetta alla top 10 di Netflix. Tra le altre cose, nella serie sci-fi si parla della cosiddetta Sizigia, un fenomeno astronomico che indica l’allineamento fra tre corpi celesti. Risale, pensate, all’antica Grecia, e come al solito si è partiti dalla triade Terra-Luna-Sole. Un esempio? La Luna piena e la Luna nuova (cioè plenilunio e novilunio) sono due ottimi esempi di sizigia, dato che si verificano quando Sole, Terra e Luna, appunto, sono allineati.

Quali effetti per la Terra

Il problema dei 3 corpi

Una delle domande più frequenti riguarda gli effetti di questo fenomeno sul nostro pianeta. La gravità combinata di Sole e Luna si farebbe sentire attraverso i moti di marea. In pratica le forze gravitazionali che danno origine alle maree si sommerebbero e, anzi, si rafforzerebbero a vicenda. Le maree terrestri, quindi, raggiungono il loro picco massimo quando ciò accade.

La super Luna

In astronomia, Sizigia riguarda anche la super Luna. Venne coniato alla fine degli anni Settanta da Richard Nolle per descrivere luna nuova e luna piena al perigeo (o nelle sue vicinanze). Va però detto che la super Luna, negli anni successivi, diventerà una luna piena al perigeo, anche se questo fenomeno ha un nome più scientifico, che è appunto Luna perigeo-sizigia. Tra l’altro Nolle sosteneva che la super Luna causasse maremoti e terremoti, ma la scienza odierna non ha ancora dimostrato la veridicità di tali affermazioni.

