A Tonga, nell’Oceano Pacifico, è nata una nuova isola dopo che a metà settembre c’è stata l’eruzione di un vulcano sottomarino. Ecco cosa è successo.

La CNN scrive che le Isole Tonga accolgono la nascita di una nuova isola, cosiddetta baby island. La terra è emersa nel sud-ovest del Pacifico, dove abbondano i vulcani sottomarini. Uno di questi si è svegliato il 10 settembre, eruttando lava, vapore e cenere. Appena undici ore dopo l’eruzione, era già emersa una nuova isola: la NASA ha subito acquisito queste straordinarie immagini dallo spazio.

L’isola appena nata nel Pacifico. Credit: NASA

Cresciuta nel giro di poche ore

L’isola neonata è cresciuta rapidamente. Il 14 settembre, appena quattro giorni dopo l’eruzione, i ricercatori del Tonga Geological Services hanno stimato che l’isola coprisse “solo” 4.000 metri quadrati. Il 20 settembre, però, era già cresciuta fino a coprire circa 24mila metri quadrati.

La nuova isola si trova in cima al vulcano sottomarino Home Reef, nelle isole Tonga centrali, a sud-ovest della Late Island. La NASA scrive che non ci si dovrebbe “affezionare” troppo a queste piccole isole: quando vengono create dai vulcani sottomarini, infatti, hanno spesso vita breve. A volte, però, alcune piccole isole possono resistere addirittura decenni.

Riferimenti: CNN

