Oggi 30 Maggio 2023 alle 21:11, la Stazione Spaziale darà spettacolo con un passaggio meraviglioso visibile ad occhio nudo in tutta Italia. Ecco guida e mappe

Continuano gli spettacolari passaggi della Stazione Spaziale Internazionale (ISS): oggi 30 Maggio 2023, a partire dalle 21:11 a nord – ovest la ISS darà spettacolo! Ci sarà uno splendido transito e visibile in tutta Italia ad occhio nudo. Se avete cieli sereni, occhi al cielo e puntualità, il passaggio durerà 5 minuti circa. La ISS sarà facilmente riconoscibile in quanto sarà un punto molto brillante nel cielo che non ‘brillerà’ come come una stella ma avrà una luce fissa. Di seguito, ecco la mappa relativa alla Campania (giusto per esempio). Nel prossimo paragrafo troverete il modo per scaricare le mappe dalle proprio città (cambierà l’altezza ma gli orari saranno praticamente gli stessi come il sorgere, a nord ovest, ed il tramontare, verso sud – est).

La mappa riferita al passaggio della Stazione Spaziale dalla Campania di oggi 30 Maggio 2023. Credit: Heavens-Above.com

Come scaricare le mappe del cielo della propria città?

È molto semplice sapere dove e quando la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) sarà visibile dalla propria città. Il modo più veloce è collegarsi al sito Heavens-Above e selezionare in alto a destra la propria città. Fatto ciò dal menù selezionare ‘ISS’ ed il gioco è fatto. Saranno disponibili mappe con ora e data ovviamente scaricabili. Questi sito vi consentirà di scoprire anche i passaggi degli altri satelliti da qualsiasi luogo. In alternativa potete scaricare l’app ISS Detector (Apple), ISS Detector (Android): buona ‘caccia’ a tutti e cieli sereni! Qui invece, come individuare gli Starlink!