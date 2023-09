Oggi 6 Settembre alle 19:52, ci sarà un nuovo passaggio degli Starlink di SpaceX. Sarà visibile ad occhio nudo e in tutta Italia, la guida

Spesso alzando lo sguardo all’insù capita di vedere strane luci nel cielo in fila come se fosse un treno. Ebbene quelli non sono alieni ma semplicemente satelliti Starlink. Praticamente un sistema di costellazione di satelliti che mira a fornire una copertura Internet globale. Questo sistema è ideale per le aree rurali e geograficamente isolate in cui la connettività Internet è inaffidabile o inesistente. Proprietario del sistema è SpaceX con lo scopo di creare una rete globale a banda larga e Starlink utilizza una costellazione di satelliti in orbita terrestre bassa (LE ) per fornire servizi Internet ad alta velocità. SpaceX, più formalmente conosciuta come Space Exploration Technologies Corp., è una società privata di razzi e veicoli spaziali fondata da Elon Musk nel 2002. Ecco la mappa di stasera (6 Settembre 2023 alle ore 19:52) relativa alla Campania e nel prossimo paragrafo, ecco come scaricare le mappe delle propria città.

Mappa Starlink di stasera 6 Settembre 2023. Credit: Heavens Above

Il passaggio di questa sera

Il passaggio inizierà oggi 6 Settembre alle ore 19:52 ad ovest e terminerà circa 4 minuti dopo verso est. È molto semplice sapere dove e quando questi satelliti saranno visibili dalla propria città. Il modo più veloce è collegarsi al sito Heavens-Above e selezionare in alto a destra la propria città. Fatto ciò dal menù selezionare ‘passaggi Starlink’ ed il gioco è fatto. Saranno disponibili mappe con ora e data ovviamente scaricabili. Questi sito vi consentirà di scoprire anche i passaggi degli altri satelliti e tutti i passaggi della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Buona ‘caccia’ a tutti!