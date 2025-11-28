Una nuova teoria che spiega come luce e materia interagiscono a livello quantistico ha permesso ai ricercatori di definire la forma precisa di un singolo fotone

Advertisement

Una ricerca dell’Università di Birmingham, pubblicata su Physical Review Letters, studia la natura dei fotoni (singole particelle di luce) in modo senza precedenti, per mostrare come vengono emessi da atomi o molecole e come vengono modellati dall’ambiente circostante. La natura di questa interazione porta a infinite possibilità per la luce di esistere e propagarsi, o viaggiare, attraverso l’ambiente circostante. Questa possibilità illimitata, tuttavia, rende le interazioni eccezionalmente difficili da modellare, ed è una sfida che i fisici quantistici stanno cercando di affrontare da diversi decenni. Raggruppando queste possibilità in insiemi distinti, il team di Birmingham è riuscito a produrre un modello che descrive non solo le interazioni tra il fotone e l’emettitore, ma anche il modo in cui l’energia derivante da tale interazione si propaga nel lontano “campo lontano”.

Nuove strade per la ricerca

Allo stesso tempo, sono stati in grado di utilizzare i loro calcoli per produrre una visualizzazione del fotone stesso. Il lavoro è importante perché apre nuove strade alla ricerca per i fisici quantistici e la scienza dei materiali. Essendo in grado di definire con precisione come un fotone interagisce con la materia e con altri elementi del suo ambiente, gli scienziati possono progettare nuove tecnologie nanofotoniche che potrebbero cambiare il modo in cui comunichiamo in modo sicuro, rileviamo agenti patogeni o controlliamo le reazioni chimiche a livello molecolare, ad esempio.

L’immagine con la forma di un fotone. Credit: Benjamin Yuen

Scambio di energia tra luce e materia

Il lavoro ci aiuterà ad aumentare la nostra comprensione dello scambio di energia tra luce e materia e, in secondo luogo, a comprendere meglio come la luce si irradia nei suoi dintorni vicini e lontani. Molte di queste informazioni erano state precedentemente considerate solo “rumore”, ma ci sono così tante informazioni al loro interno che ora possiamo dare un senso e utilizzare. Comprendendo questo, poniamo le basi per essere in grado di progettare interazioni luce-materia per applicazioni future, come sensori migliori, celle fotovoltaiche migliorate o calcolo quantistico.

Per saperne di più: