Battuto il record della temperatura dell’acqua per il secondo anno consecutivo. Ecco dove.

Per il secondo anno di fila, la temperatura del Mar Mediterraneo ha raggiunto livelli record. È quanto emerge da una recente ricerca condotta dall’Istituto di Scienze Marine (ICM) di Barcellona e della Catalogna. I dati preliminari si basano su informazioni satellitari raccolte dal servizio marittimo dell’Osservatorio europeo Copernicus. La temperatura media giornaliera della superficie del Mar Mediterraneo ha toccato i 28,9°C il 15 agosto 2024, superando il precedente record di 28,71°C registrato il 24 luglio 2023.

Il picco massimo in Egitto

Credit: NOAA

Il ricercatore Justino Martínez dell’ICM ha dichiarato che il picco massimo di temperatura è stato registrato sulla costa egiziana, a El Arish, con un valore di 31,96°C. Tuttavia, Martínez ha sottolineato che questo dato deve essere trattato con cautela, in attesa di ulteriori verifiche.

Questo trend di temperature elevate è stato osservato per due estati consecutive. Si sono superati i valori registrati perfino durante l’eccezionale ondata di caldo del 2003, quando la temperatura media giornaliera del Mediterraneo raggiunse i 28,25°C il 23 agosto. Un record che rimase imbattuto per quasi due decenni.

Battuto il record per la temperatura media giornaliera nel Mar Mediterraneo

Il 15 agosto 2024 è stato superato anche il record per la temperatura media giornaliera del Mediterraneo, che ha raggiunto i 28,56°C, rispetto ai 28,40°C del 24 luglio 2023. Tuttavia, gli esperti considerano questa misura meno significativa rispetto alla media complessiva. Sarebbe maggiormente influenzata da valori atipici registrati in aree isolate del bacino mediterraneo.

Martínez ha evidenziato che l’aspetto più preoccupante non è tanto il raggiungimento di un massimo in un giorno specifico, quanto piuttosto l’osservazione di un periodo prolungato di temperature così elevate, che persiste anche senza battere continuamente nuovi record. Quest’anno, il record del 2023 è stato superato circa tre settimane più tardi, in un periodo in cui le temperature superficiali normalmente iniziano a calare.

La situazione in Italia e nel Mediterraneo

Le anomalie registrate, con temperature superiori di 3-4°C rispetto alla norma, sono state particolarmente marcate a metà agosto. Nel Golfo di Venezia, nel Mar Ligure, tra Corsica, Nizza e l’Italia, nonché tra la Sicilia e la penisola italiana. Con valori che hanno sfiorato o superato i 30°C.

