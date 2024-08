Per la religione cattolica fu Adamo, ma gli scienziati e i filosofi ne hanno discusso per secoli. Ecco chi fu il primo uomo sulla Terra

La questione su chi sia stata la prima persona sulla Terra è molto dibattuta. Da secoli i filosofi si pongono questa domanda, ma anche gli amici al bar dopo qualche birra. Per gli scienziati tutto ha origine dall’evoluzione dei primati, per la religione cattolica le prime due persone furono Adamo ed Eva. Si può trovare una risposta che accontenti tutti? Proviamo a capirlo.

L’evoluzione dell’uomo sulla Terra

Da un punto di vista scientifico, si ritiene che i primi esseri umani si siano evoluti da ominidi come l’Homo erectus, una specie vissuta tra 1,9 milioni e 70mila anni fa. Tuttavia, la distinzione tra Homo erectus e Homo sapiens, la specie a cui appartengono gli esseri umani moderni, non è esattamente netta. Inoltre, uno dei fossili più famosi al mondo è quello di Lucy, uno scheletro di 3,2 milioni di anni scoperto in Etiopia nel 1974. Si ritiene appartenga alla specie Australopithecus afarensis, che non è un antenato diretto dell’Homo sapiens, ma un suo parente stretto.

Cosa dice la scienza

Sebbene Lucy fornisca preziose informazioni sull’evoluzione degli esseri umani, non è certamente la prima persona sulla Terra. Da un punto di vista evolutivo, il viaggio inizia con il Dryomomys, una piccola creatura arboricola che segnò le prime fasi dello sviluppo dei primati. Circa 55 milioni di anni fa mostrò adattamenti che gli consentirono di spostarsi sia sugli alberi che sul terreno. Questa straordinaria creatura ha aperto la strada alla successiva diversificazione dei primati. Notharctus, dall’aspetto simile a un lemure, apparve circa 45 milioni di anni fa, contribuendo ulteriormente all’evoluzione dei primati.

L’evoluzione dei primati

Poi, circa 38 milioni di anni fa, le foreste dell’antico Egitto ospitavano l’A Egyptopithecus, uno dei primi primati catarrini. Ciò segnò un punto cruciale nell’evoluzione dei primati poiché le catarrine avrebbero poi dato origine alle scimmie e alle scimmie del Vecchio Mondo, compresi gli umani. Poi emersero i Proconsoli (20 milioni di anni fa). Questa creatura simile a una scimmia abitava le fitte foreste dell’Africa ed è considerata un potenziale antenato comune sia degli esseri umani che delle scimmie moderne.

Dall’Australopiteco all’Homo Erectus

Circa 10 milioni di anni fa entrò in scena il Dryopithecus. Questa scimmia, che viveva in Europa e in Africa, condivide un’ascendenza comune con i moderni oranghi, aggiungendo un altro ramo all’albero genealogico dei primati. Circa 4 milioni di anni fa, l’Australopithecus (la famosa Lucy) camminava sulla Terra, segnando un momento cruciale nell’evoluzione umana. Questo genere di ominidi mostrava una combinazione di caratteristiche scimmiesche e umane. L’evoluzione continuò con l’Homo erectus, apparso circa 2 milioni di anni fa. Questa specie ha dimostrato un uso avanzato degli strumenti, il controllo del fuoco e la capacità di adattarsi a diversi ambienti. L’Homo erectus ha aperto la strada all’Homo sapiens, la nostra specie, emersa circa 300.000 anni fa. Ecco perché il concetto di “prima persona sulla Terra” non è scientifico.

Cosa dice la religione

Molte religioni hanno le proprie fondamenta nella creazione degli esseri umani. Ad esempio, nel cristianesimo, i primi esseri umani furono Adamo ed Eva, creati da Dio. Secondo la Bibbia, infatti, Adamo fu il primo essere umano creato da Dio. Dio formò Adamo dalla polvere della terra e gli soffiò la vita, rendendolo un essere vivente. Nella Genesi, Eva fu creata da una delle costole di Adamo e insieme furono i primi esseri umani sulla Terra. Nell’Induismo, i primi esseri umani furono Manu e Shatarupa, creati dal dio Brahma. Sebbene queste storie siano importanti per le credenze religiose di molte persone, non costituiscono spiegazioni scientifiche e non dovrebbero essere trattate come tali.

Il concetto di Primo e la possibilità di essere stati creati da un’altra civiltà

Anche il concetto di “primo” ha per lo più una prospettiva religiosa. Come accennato, diverse religioni hanno le proprie convinzioni sull’origine della vita umana. Ad esempio, nel cristianesimo, Adamo ed Eva sono considerati i primi esseri umani creati da Dio. Nell’Induismo, i primi esseri umani furono creati da Brahma, il creatore dell’universo. Anche la scienza e i miti giocano un ruolo nel concetto di “primo”. Alcuni miti, ad esempio, suggeriscono che gli esseri umani siano stati creati da dei o da una civiltà precedente alla nostra, mentre la scienza suggerisce che gli esseri umani si siano evoluti dai primati.

