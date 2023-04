La NASA sta monitorando il rientro del satellite RHESSI previsto per stanotte: rischio caduta detriti anche in Italia. Segui il live streaming

La NASA sta monitorando il rientro del satellite RHESSI previsto per stanotte: rischio caduta detriti anche in Italia (anche se minimo potrebbe interessare la Sicilia). Il satellite Reuven Ramaty High Energy Solar Spectroscopic Imager (RHESSI) della NASA rientrerà nell’atmosfera terrestre tra poche ore (il 20 Aprile), quasi 21 anni dopo il lancio. Dal 2002 fino alla sua disattivazione nel 2018, RHESSI ha osservato i brillamenti solari e le espulsioni di massa coronale dalla sua orbita terrestre bassa, aiutando gli scienziati a comprendere la fisica alla base di come vengono create tali potenti esplosioni di energia. I dati di RHESSI hanno fornito indizi vitali sui brillamenti solari e le relative espulsioni di massa coronale. Questi eventi rilasciano l’equivalente energetico di miliardi di megatoni di TNT nell’atmosfera solare in pochi minuti e possono avere effetti sulla Terra, compresa l’interruzione dei sistemi elettrici. Comprenderli si è rivelato impegnativo. Durante il suo mandato in missione, RHESSI ha registrato più di 100.000 eventi di raggi X, consentendo agli scienziati di studiare le particelle energetiche nei brillamenti solari. L’imager ha aiutato i ricercatori a determinare la frequenza, la posizione e il movimento delle particelle, il che li ha aiutati a capire dove le particelle venivano accelerate. La NASA prevede che la maggior parte del veicolo spaziale bruci mentre viaggia attraverso l’atmosfera, ma si prevede che alcuni componenti sopravvivranno al rientro. Il rischio di danni per chiunque sulla Terra è basso: circa 1 su 2.467. Attualmente il rientro è previsto per le 03:30 del 20 Aprile (anche se i dati sono in continuo aggiornamento. Di seguito, ecco il tracking live:

