Un bolide brillantissimo è stato avvistato nei cieli di tutta Italia verso le 21 di oggi 7 Agosto 2025. Decine le segnalazioni: i dettagli

Un bolide brillantissimo verdastro ha solcato i cieli di tutta Italia verso le 21:00 circa di oggi 7 Agosto 2025. Ci sono giunte tantissime segnalazioni di avvistamenti (da nord a sud Italia). Niente panico, perché si tratta di un cosiddetto bolide, cioè blocchi di materiale roccioso o ferroso (una meteora più luminosa) o, in casi rari, il frammento (o più frammenti) di un oggetto di origine antropica. Il colore è dato dalla composizione chimica (se fosse confermato verde quello di oggi avrebbe una prevalenza di magnesio). Con riferimento al materiale roccioso o ferroso, un bolide è una meteora con una elevata luminosità: è un termine usato correntemente ma non è scientifico, poiché gli astronomi non catalogano le meteore in base alla loro luminosità.

Se avete ripreso l’evento di questa sera, potete mandare i vostri video a [email protected] (li utilizzeremo per un articolo ad hoc citando l’autore).

I colori delle meteore (e di un bolide) dipendono dalla loro composizione chimica. Credit: NASA / elaborazione Salvatore Cerruto

Tanti eventi

Questa tipologia di eventi si susseguono molto spesso e siete sempre in tanti che ci contattate per dare una spiegazione, come abbiamo detto prima, è molto facile che frammenti di meteore o anche di “spazzatura spaziale” che a contatto con l’atmosfera danno spettacolo. Ovviamente vi chiediamo sempre di essere analitici sulle cose che vedete e porvi le giuste domande, perché molti danno il via a complotti e storielle varie che non fanno parte assolutamente di questo mondo! Qui un approfondimento.

