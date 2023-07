Mi appassiona da sempre la scienza, in particolare l'astronomia, e mi piace raccontarla. Attualmente frequento un Master in Comunicazione Scientifica, scrivo articoli per Media INAF e Worldy, creo video per SEDS Italy e parlo di spazio su TikTok @avventuraspaziale. Nel tempo libero fotografo l'universo dal giardino di casa e do sfogo alla mia curiosità sugli argomenti più disparati.