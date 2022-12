Stanno arrivando le fantastiche immagini del sorvolo della Luna da parte della Orion, Artemis 1 continua a stupire

Prima di tornare verso la Terra, la capsula Orion della missione Artemis 1 ha effettuato un altro sorvolo ravvicinato della Luna. Pensate che è passata a circa 127 chilometri dalla superficie lunare oggi pomeriggio. In pratica il veicolo spaziale ha sfruttato la gravità della Luna per dirigersi verso la Terra. L’ammaraggio è previsto per domenica 11 dicembre nell’Oceano Pacifico. Ecco le strepitose immagini:







Immagini credit NASA

