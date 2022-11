Lunedì sarà una giornata storica per Artemis 1: la navicella spaziale della NASA effettuerà un sorvolo ravvicinato della Luna e trasmetterà tutto in diretta mostrandoci immagini straordinarie. Noi saremo live dalle 12:30, ecco come seguirci

Lunedì 21 Novembre alle ore 13:15 la navicella spaziale Orion della NASA effettuerà un sorvolo ravvicinato alla superficie lunare nel suo percorso verso una lontana orbita retrograda, orbita altamente stabile a migliaia di chilometri oltre la Luna. Durante il test di volo Artemis 1, lanciato il 16 novembre, Orion viaggerà a 450.000 km dalla Terra e 64.000 km oltre il lato più lontano della Luna, trasportando carichi scientifici e tecnologici per espandere la nostra comprensione della scienza lunare, sviluppi tecnologici e radiazioni nello spazio profondo. Attraverso le missioni Artemis, la NASA farà atterrare la prima donna e la prima persona nera sulla Luna, aprendo la strada a una presenza a lungo termine (con basi permanenti sulla superficie del nostro Satellite) e fungendo da trampolino di lancio per inviare astronauti su Marte. Ecco il link alla nostra diretta (saremo in diretta a partire dalle 12:30 per commentare un appuntamento storico, attivate il promemoria):

Link all’evento di Artemis 1, lunedì 16 Novembre a partire dalle 12:30

Insomma un appuntamento imperdibile e poterlo seguire con tutti voi è qualcosa di magnifico. Vi aspettiamo!

Immagine di copertina (è una rappresentazione del sorvolo della Orion) credit NASA

