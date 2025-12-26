Ed è proprio la scienza che lo dimostra. Gli astri non hanno alcuna influenza sulle persone. L’astrologia smentita dalla fisica

Tutti i giorni si sente parlare di oroscopi e di astrologia. Ma gli astri possono esercitare un’influenza sulle persone? La risposta, previa documentazione scientifica addotta, è perentoria: no! Certo, il Sole ed i raggi cosmici in generale incidono sul nostro pianeta, la Luna sulle maree ma per i pianeti il discorso è differente. Se si volesse valutare l’effetto dei pianeti sulle maree non si potrebbe misurare in alcun punto degli oceani.

Per quale motivo?

Perché, per una legge fisica, l’effetto di attrazione diminuisce con il quadrato della distanza.

Distanza

Effetti inesistenti

Cosa significa? Che se la distanza di un oggetto aumenta di 4 volte, la sua attrazione diminuisce di 16 volte. E quando è 100 volte più lontano?? Allora la sua attrazione diminuirà di 10000 volte e via discorrendo. Pertanto se un astro dista tanti chilometri dalla Terra e quindi dalle persone, il suo effetto, ne consegue in maniera ovvia, è inesistente.

Distanze e influenza

Ed ancora con un altro esempio: una voce a mano a mano che si allontana perde proporzionalmente di intensità. Se si applica la legge del quadrato della distanza, una persona che parla a 10 metri è dunque come se fosse a 100 metri. E se una persona è posizionata a 100 metri dal suo interlocutore? È come se fosse a 10 chilometri. Pertanto sarebbe inudibile. Analogamente, come prima esposto, un pianeta diminuisce la sua influenza con il quadrato della distanza. In modo esponenziale, l’influenza suddetta si perde nello spazio fino a diventare inconsistente.

Eppure gli astrologi parlano di ascendenti

Pensare che i pianeti possano avere pertanto influenza sugli affari e sulle faccende amorose di ciascun individuo, beh, non ha senso alcuno. Chi crede che gli astri possano proteggere o ostacolare gli amori e/o il lato economico e/o il destino in generale e/o rendere alcuni giorni o periodi più favorevoli di altri deve necessariamente sapere che non esiste alcuna validazione scientifica che suffraghi l’astrologia. Più che sugli astri ognuno dovrebbe puntare su sé stesso nella riuscita della propria vita. Per approfondire, ecco l’articolo perché non credere agli oroscopi.

Per saperne di più:

Leggi l’articolo “Is Astrology Real? Here’s What Science Says” su SCIENTIFIC AMERICAN

Immagine di copertina credit NASA