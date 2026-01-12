Sabato 10 Gennaio 2026 alle 18:41, un bagliore seguito da un boato ha illuminato i cieli della Puglia. Meteora o qualcosa di antropico?

Advertisement

Siamo stati invasi da segnalazioni: sabato 10 Gennaio 2026 alle 18:41, un bagliore seguito da un boato ha illuminato i cieli della Puglia specialmente nel Sud Est barese tra Casamassima, Turi, Gioia, Sammichele e Adelfia (i social sono esplosi con decine di video che sono stati condivisi specialmente ottenuti grazie a videocamere di sorveglianza). Nei video che stanno girando, come il seguente, si vede un forte bagliore ma nessuna scia nel cielo (questo escluderebbe che si tratti di una meteora). Contestualmente ancora non si hanno notizie del ritrovamento di un cratere (anche piccolo chiaramente) anche perché un evento di questo tipo lo creerebbe senza alcun dubbio.

I dubbi restano

Fuochi d’artificio o qualcos’altro di antropico? Resta difficile da dire. Ad ogni modo restano aperte tutte le strade e analisi ci sveleranno senza alcun dubbio la causa (nel caso anche con il ritrovamento di un eventuale meteorite). Qui, invece, un altro video dell’avvistamento che lascia aperte varie ipotesi e non chiarisce definitivamente:

Rigore scientifico

Questa tipologia di eventi si susseguono molto spesso e siete sempre in tanti che ci contattate per dare una spiegazione, come abbiamo detto prima, è molto facile che frammenti di meteore o anche di “spazzatura spaziale” che a contatto con l’atmosfera danno spettacolo. Ovviamente vi chiediamo sempre di essere analitici sulle cose che vedete e porvi le giuste domande, perché molti danno il via a complotti e storielle varie che non fanno parte assolutamente di questo mondo! Proprio per questa ragione, quest’ultimo episodio pugliese con il bagliore avvistato, è ancora tutto da chiarire e la strada antropica è molto plausibile. Ricordo che per segnalazioni di bolidi, è attivo il servizio PRISMA dell’Inaf consultabile a questo link. Seguiranno eventuali aggiornamenti.