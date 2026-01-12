Nato a Roma nel 1965, bancario, è autore del libro “Noi abbiamo usato le matite!” storia del programma spaziale sovietico e delle persone che lo hanno realizzato (Il mio libro - 2021). Appassionato da quando ne ha memoria di astronautica ed aviazione, ha iniziato, nel 2019 con il canale YouTube “Kosmonautika” e poi, nel 2021 con il blog “Le storie di Kosmonautika” a raccontare tutto quanto orbita (è il caso di dirlo) intorno a quel mondo poco conosciuto in occidente che è il programma spaziale Sovietico, prima, e russo poi. Conquiste della tecnologia, certo, ma anche racconti di persone che con il loro coraggio ed i loro errori, hanno scritto storie di cuore ed acciaio. Collabora con la rivista Spazio Magazine, con le pagine web Passione Astronomia.it e SpaceVoyaging ed in collaborazione con Emilio Cozzi, ha scritto alcuni articoli per Wired Italia.