Il bolide dell’Immacolata aveva una velocità di 19 chilometri al secondo ed ha avuto una durata di ben 12 secondi, incantando l’Italia intera

Advertisement

Alle 20:54, ora italiana, dell’8 dicembre 2025, un bolide super luminoso ha attraversato il cielo dell’Italia. Immediatamente, sono iniziate ad arrivare centinaia di segnalazioni visuali, il che accade solo quando il fireball è brillante e di lunga durata. Sul sito web dell’IMO, che raccoglie le segnalazioni dei bolidi compilando il web form di PRISMA, sono disponibili quasi 400 segnalazioni relative all’evento.

Le segnalazioni

Il fireball è stato registrato da ben 13 stazioni di PRISMA: Rovigo, San Marcello Pistoiese, Navacchio, Scandiano, Loiano, Medicina, Bedonia, Cecima, Zicavo, Montelupo Fiorentino, Chianti, Piombino e Ravenna. La traiettoria del bolide proiettata al suolo parte da Donoratico, sulla costa della Toscana, si sposta sul mare e rientra sulla terraferma per terminare sul Monte Bric Pertuso, nell’entroterra a est di Genova. La lunghezza totale della traiettoria al suolo è di circa 180 km, percorsa da sud-est verso nord-ovest.

Bolide, immagine di repertorio

Eventuali resti

Dalla triangolazione risulta che il bolide è entrato in atmosfera a una velocità di circa 19 km/s e ha iniziato a essere visibile a una quota di 80 km. La durata complessiva dell’evento è stata di circa 12 secondi, molto lunga per un fireball, e l’estinzione è avvenuta a circa 40 km di quota, con una velocità residua di quasi 8 km/s. La durata è stata lunga perché l’inclinazione della traiettoria rispetto alla superficie terrestre era bassa, circa 12° stando alle prime stime. L’elevata velocità finale non fa ben sperare per quanto riguarda il ritrovamento di eventuali meteoriti; in ogni caso, gli eventuali resti cadono sicuramente sull’Appennino in una zona impervia e non facile da raggiungere.

Qui trovate il video ripreso in tempo reale

Rigore scientifico

Questa tipologia di eventi si susseguono molto spesso e siete sempre in tanti che ci contattate per dare una spiegazione, come abbiamo detto prima, è molto facile che frammenti di meteore o anche di “spazzatura spaziale” che a contatto con l’atmosfera danno spettacolo. Ovviamente vi chiediamo sempre di essere analitici sulle cose che vedete e porvi le giuste domande, perché molti danno il via a complotti e storielle varie che non fanno parte assolutamente di questo mondo!

Per saperne di più: