Dal 7 al 13 Aprile 2025, si sono registrati 118 terremoti nei Campi Flegrei con una riduzione della velocità del sollevamento del suolo

I Campi Flegrei sono una delle aree vulcaniche più attive al mondo e, negli ultimi anni, la loro sismicità è aumentata in modo significativo. Durante la settimana dal 7 al 13 aprile 2025, l’Osservatorio Vesuviano ha monitorato attentamente l’attività vulcanica della regione, registrando complessivamente 118 terremoti con magnitudo massima pari a 2.9. Ci sono stati 4 sciami registrati tra le zone di Agnano e Pozzuoli da non considerasi preoccupanti.

Sollevamento del suolo

Credit: ESA

Per quando riguarda le deformazioni del suolo, la velocità di sollevamento si è ridotta rispetto ai mesi precedenti (parliamo di una velocità media mensile di circa 20 millimetri). Da gennaio 2024, la caldera ha registrato un sollevamento di circa 26 centimetri: la zona che ha subito un innalzamento maggiore è quella di Rione Terra, a Pozzuoli. Sul fronte geochimico, invece, non sono emerse variazioni rilevanti nei parametri monitorati ma continua il trend di riscaldamento e pressurizzazione del sistema idrotermale.

Cambiamenti nei Campi Flegrei

Il 17 maggio 2024, ad esempio, un aumento di temperatura di 5°C ha anticipato di tre giorni il sisma di magnitudo 4.4. Per l’evento di magnitudo 4.2 del 27 settembre 2023, l’aumento di temperatura riscontrato il 21 settembre ha superato i 7°C. Anche il secondo metodo statistico ha evidenziato anomalie di temperatura per questi due eventi apparse rispettivamente il 12 aprile 2024 e il 6 settembre 2023. Inoltre, il valore medio della differenza di temperatura è aumentato negli ultimi anni, coerentemente all’aumento degli altri segnali già osservati nella zona, come l’innalzamento del suolo (bradisismo) del Campi Flegrei e l’emissione di anidride carbonica.

In conclusione

In definitiva non sono stati rilevati segnali che indichino un’evoluzione significativa a breve termine dell’attività vulcanica. Tutto resta comunque sotto controllo e i dati raccolti ci aiutano a capire sempre di più l’aerea dei campo Flegrei.

