Il chatbot di OpenAI non ritiene che l’intelligenza artificiale rappresenti una minaccia per l’umanità. Piuttosto, dovremmo concentrarci di più sul collasso del clima.

Con l’avanzare dell’intelligenza artificiale generativa, il lavoro, la privacy e la sicurezza sono tra le principali preoccupazioni delle persone in tutto il mondo. Tuttavia, forse ancora più preoccupante è la minaccia che questa tecnologia rappresenta per l’umanità. L’anno scorso, il ricercatore sulla sicurezza dell’IA Roman Yampolskiy ha detto che c’è una probabilità del 99,999999% che l’IA porrà fine all’umanità e che l’unico modo per invertire questa tendenza è non svilupparla ulteriormente. Tuttavia, il CEO di OpenAI, Sam Altman, sostiene che, con l’avanzare dell’IA e il raggiungimento di livelli sempre più elevati, la tecnologia sarà sufficientemente intelligente da evitare di causare l’estinzione dell’uomo.

Di cosa dovremmo preoccuparci

Il grafico mostra le possibili cause dell’estinzione umana predette da ChatGPT. Crediti: Reddit.

Di recente, un utente di Reddit ha condiviso un interessante grafico generato da ChatGPT che evidenzia le potenziali cause che potrebbero contribuire al collasso della civiltà umana entro il 2150. Va sottolineato che, come al solito, le risposte generate dall’intelligenza artificiale non sono la verità assoluta, ma traggono la maggior parte delle informazioni da Internet. Un rapporto separato ha segnalato un problema critico, evidenziando diversi casi in cui Copilot ha avuto difficoltà a distinguere i fatti dalle opinioni. Pertanto, è importante prendere le deduzioni derivanti dall’intelligenza artificiale con le pinze.

La principale causa dell’estinzione umana, secondo l’intelligenza artificiale

Il grafico che vedete sopra elenca diverse cause che potrebbero contribuire al collasso della civiltà umana entro il 2150, tra cui una guerra nucleare, l’impatto di un asteroide, il cambiamento climatico, le pandemie e il progresso dell’intelligenza artificiale stessa. Contrariamente a quello che potreste pensare, il grafico generato dall’IA non ritiene che l’IA abbia un’elevata propensione a porre fine all’umanità. Piuttosto, indica il collasso sociale indotto dal clima come la causa principale della fine della civiltà umana entro il 2150.

