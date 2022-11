Il direttore dell’ESA ha annunciato i 17 nuovi astronauti e astronaute che andranno a rinforzare l’organico dell’Agenzia spaziale europea. Ecco chi sono.

Dopo un’ardua selezione durata quasi 5 anni, l’Agenzia spaziale europea ha presentato ufficialmente i 17 nuovi astronauti che andranno a rinforzare l’organico dell’ESA. Ad annunciarlo il direttore generale dell’Agenzia, Josef Aschbacher, dal Grand Palais di Parigi.

I nuovi astronauti assunti dall’ESA. Credit: ESA

Gli italiani assunti dall’ESA

Anche due italiani tra quelli assunti oggi dall’ESA: si tratta delle “riserve” Andrea Patassa e Anthea Comellini, classe ’91 e ’92. Insieme agli altri nuovi arrivati verranno addestrati nel Centro europeo per gli astronauti che si trova a Colonia, in Germania. Questo addestramento durerà un anno e consentirà loro di apprendere le basi per la futura formazione che riguarda la Stazione Spaziale Internazionale. Ognuno di loro, poi, verrà addestrato in base alle missioni spaziali alle quali sarà assegnato.

Ecco tutti gli altri nomi dei nuovi astronauti: Sofia Adenot, Pablo Alvarez Fernandez, Meganne Christian, Rosmarino Coogan, Sara Garcia Alonso, Raphael Liegeois, John Mc Fall, Carmen Possnig, Arnaud Prost, Amelie Schoenwald, Marco Siber, Ales Svoboda, Slawosz Uznanski, Marcus Wand e Nicola Inverno.

A loro vanno le nostre congratulazioni e il nostro più sincero augurio di buon lavoro.

Riferimenti: ESA

Ciao,

ci auguriamo che l’articolo ti sia piaciuto e abbia soddisfatto le tue aspettative. A Passione Astronomia lavoriamo come abbiamo sempre fatto. Cercando di spiegare le cose come stanno e cercando di coinvolgere e informare le persone perché queste siano più consapevoli. Cercando di fare informazione e di lavorare contro la propaganda vuota o ingannevole di chi non crede nell’autorevolezza della scienza.

Questo lavoro non finisce qui. Anzi, servirà ancora di più, negli anni a venire e servirà farlo con l’aiuto di tutte e di tutti. Puoi abbonarti a Passione Astronomia e contribuire da protagonista a questo progetto.

Abbonati!