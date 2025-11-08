Il film di Nolan l’aveva predetto: le tempeste di polvere si stanno verificando sempre più spesso, mettendo a repentaglio la salute di milioni di persone.

“Non riuscivo a vedere a più di 15 metri”, racconta Dave Dubois. “Era una tempesta che capita una volta ogni dieci anni”. Nella primavera del 2025, Dave Dubois, climatologo dello Stato del New Mexico, si trovava in auto presso una stazione meteorologica a poche ore a nord di casa sua a Las Cruces, una città ai margini del deserto di Chihuahua, nel sud del New Mexico. Mentre eseguiva la manutenzione di routine su un sensore di monitoraggio, si è sollevata una potente nube di polvere. La mancanza di visibilità ha causato diversi feriti sull’autostrada locale.

Perché si stanno verificando tutte queste tempeste di polvere

La fattoria di Interstellar ricoperta dalla polvere. Crediti: Warner Bros.

Nei primi tre mesi del 2025, sul New Mexico si sono abbattute ben 50 tempeste di polvere. Accompagnato da incendi e raffiche di vento superiori a 113 km/h, il cielo si è oscurato mentre la sabbia si diffondeva in tutto il territorio. Nonostante sia schiacciato tra Arizona e Texas, due stati soggetti a tempeste di sabbia, il New Mexico registra meno eventi di alta intensità. Ma quando venti intensi soffiano su terreni aridi a causa di 25 anni di siccità amplificata dai cambiamenti climatici, “si ha il cocktail perfetto”, spiegano gli scienziati.

Il ruolo del cambiamento climatico

Le tempeste di polvere e sabbia stanno diventando sempre più comuni. Questi eventi, aggravati dai cambiamenti climatici, sollevano terra, sabbia e hanno un impatto importante sulla nostra salute. Dalla diffusione di malattie come la meningite, all’influenza sui cicli naturali dell’acqua, accelerando lo scioglimento della neve.

Cosa dice la scienza

Secondo uno studio condotto dalla Noaa, la frequenza delle grandi tempeste di polvere nel sud-ovest degli Stati Uniti è più che raddoppiata dal 1990 al 2011. Sebbene le tempeste di sabbia siano tipicamente limitate alle regioni desertiche, gli esperti del clima affermano che queste aree si stanno espandendo a causa della crescente siccità e desertificazione. La portata di questi eventi è enorme. In una sola settimana di aprile 2025, queste tempeste hanno causato problemi respiratori a più di 1.000 persone nell’Iraq centrale e meridionale. Tempeste simili, nello stesso mese, hanno anche causato la cancellazione di oltre mille voli in India e Cina. Si sono verificati anche casi di “pioggia di sangue” pigmentata dalla polvere nell’Europa centrale.

Cosa rischiamo

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, 330 milioni di persone sono esposte ogni giorno alle particelle trasportate dal vento. La polvere costituisce circa il 40% degli aerosol, ovvero minuscole particelle sospese nell’aria, presenti nello strato più basso dell’atmosfera terrestre. Quando le persone inalano questi minuscoli granelli, possono manifestare problemi respiratori, come asma e polmonite. Il particolato può persino causare gravi malattie cardiache e cerebrali se entra nel flusso sanguigno.

