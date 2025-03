Una nana bianca avrebbe potuto dirigersi verso il Sistema Solare in 29mila anni. Nuove osservazioni con i telescopi, però, fanno tirare agli scienziati un sospiro di sollievo. Ma cosa accadrebbe se una stella entrasse nel nostro angolo di Universo?

Come sarà la vita sulla Terra tra 29.000 anni? E la nostra stella, il Sole? Ci sono volute decine di migliaia di anni alla nostra specie per passare dall’essere parte del mondo naturale (attraverso la caccia, ad esempio) a iniziare a manipolarlo sotto forma di agricoltura. Al contrario, ci sono voluti solo 80 anni per inventare la bomba atomica, camminare sulla Luna, creare il World Wide Web, l’iPhone e Facebook, triplicare la dimensione della popolazione globale e iniziare a vedere l’intelligenza artificiale. Il ritmo del progresso sta accelerando, non rallentando.

Incontri ravvicinati stellari

Tuttavia, anche alla velocità accelerata con cui la nostra specie sta avanzando, potremmo fare molto per fermare una stella che si avvicina troppo al nostro Sistema Solare? Cosa accadrebbe? Questa è esattamente la situazione con cui i nostri discendenti avrebbero dovuto confrontarsi tra 29.000 anni, quando una nana bianca conosciuta come WD 0810–353 avrebbe potuto approdare ai margini del Sistema Solare. Per fortuna, però, non succederà. Una nuova ricerca effettuata utilizzando i dati del Very Large Telescope dell’ESO ha dimostrato che i calcoli erano sbagliati e che WD 0810–353, dopo tutto, non si sta dirigendo verso di noi.

Rappresentazione artistica del possibile avvicinamento della nana bianca al sistema solare con la sua orbita. Credit: ESO / L. Calçada

Cosa succederebbe se una stella entrasse nel Sistema Solare

Che ci crediate o no, gli incontri ravvicinati con i nostri vicini stellari non sono rari per il nostro Sistema Solare. Secondo alcune stime, oltre 40.000 stelle potrebbero essere passate attraverso la nube di Oort – un gigantesco guscio di detriti ghiacciati al confine del Sistema Solare – nel corso della vita del Sole. Il nostro ultimo “invasore”, noto come Stella di Scholz, visitò questa regione circa 70.000 anni fa, proprio mentre i nostri antenati muovevano i primi passi fuori dall’Africa.

Nube di Oort, rappresentazione artistica

La nube di Oort

La nube di Oort comprende una regione grande tra 2.000 e 100.000 Unità Astronomiche. Ricordiamo che un’unità astronomica è la distanza approssimativa tra la Terra e il Sole. Le comete che impiegano più di 200 anni per orbitare attorno al Sole – probabilmente emergono da questa misteriosa regione dello spazio, e qui sta il pericolo che altre stelle si avvicinino. Basterebbe una leggera spinta gravitazionale per alterare le orbite dei corpi celesti che si trovano lì. Quindi mentre una stella attraversa la nube di Oort, potrebbe potenzialmente deviare alcuni degli oggetti presenti in quella zona in rotta di collisione con la Terra.

