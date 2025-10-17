Dalla chimica cerebrale alla funzione biologica: perché sognare è un processo essenziale per la nostra mente.

Ogni notte, la nostra coscienza si spegne per lasciare spazio a un mondo interiore vivido e spesso bizzarro. Per secoli, i sogni sono stati interpretati come messaggi divini, desideri repressi o semplice rumore di fondo del cervello a riposo. La scienza moderna, tuttavia, ha iniziato a svelare la complessa realtà biologica che si nasconde dietro questo fenomeno.

Tutto ebbe inizio nel 1953, quando i ricercatori Eugene Aserinsky e Nathaniel Kleitman notarono nei loro soggetti dormienti periodi di intensa attività oculare, battezzando questa fase sonno REM (Rapid Eye Movement). Quella scoperta aprì le porte a un nuovo universo, rivelando che sognare non è un processo passivo, ma un’attività cerebrale finemente orchestrata.

La coreografia chimica del cervello sognante

Contrariamente a una visione semplicistica, il passaggio al sonno REM non è un semplice scambio di testimone tra due neurotrasmettitori. È piuttosto una complessa ricalibrazione dell’intera chimica cerebrale. Se durante la veglia i sistemi monoaminergici, che includono noradrenalina (per l’allerta) e serotonina (per la regolazione dell’umore), sono dominanti, durante il sonno REM la loro attività diminuisce drasticamente, ma non si azzera.

In questo nuovo equilibrio, l’acetilcolina assume un ruolo di primo piano, stimolando aree chiave come il ponte cerebrale e il talamo, che a loro volta inondano la corteccia cerebrale di segnali. Questo processo attiva potentemente le regioni limbiche, come l’amigdala e l’ippocampo, i nostri centri per le emozioni e la memoria. A questo cocktail si aggiungono altri attori, come il GABA, un neurotrasmettitore inibitorio che paralizza i muscoli per impedirci di “vivere” fisicamente i nostri sogni, e la dopamina, che contribuisce alla vividezza e talvolta alla stranezza delle esperienze oniriche.

Allo stesso tempo, l’attività in alcune aree della corteccia prefrontale, il nostro centro esecutivo responsabile del pensiero logico e della critica, viene selettivamente ridotta, ma non spenta. Questo spiega perché nei sogni accettiamo scenari illogici senza farci troppe domande. È importante notare, inoltre, che i sogni non sono un’esclusiva della fase REM. Essi si verificano anche durante il sonno non REM (NREM), sebbene tendano a essere più frammentari, simili a pensieri e meno carichi di emozioni.

A cosa servono i sogni?

Sebbene un consenso definitivo non sia stato ancora raggiunto, la ricerca scientifica ha delineato due funzioni principali del sogno, profondamente interconnesse.

​La prima è il consolidamento della memoria. Durante il sonno, sia NREM che REM, il cervello rielabora le informazioni acquisite durante il giorno. In particolare, durante la fase REM, l’ippocampo “ripassa” le memorie recenti, rafforzando le connessioni sinaptiche necessarie per archiviarle a lungo termine nella corteccia. Questo processo non è una semplice copia, ma una riorganizzazione intelligente che integra nuove conoscenze con quelle esistenti.

La seconda funzione è la regolazione emotiva. L’ipotesi “sognare per dimenticare” (dream to forget) suggerisce che il sonno REM offra un ambiente neurochimico unico. La forte attivazione delle aree emotive, unita alla quasi totale assenza di noradrenalina, la molecola dello stress, permette al cervello di riprocessare esperienze emotivamente intense spogliandole della loro carica ansiosa. È come una terapia notturna che ci aiuta a superare gli eventi difficili.

Tuttavia, questo meccanismo non è perfetto. In condizioni come il disturbo da stress post traumatico (PTSD), i sogni possono al contrario rafforzare il trauma, intrappolando la persona in un ciclo di incubi. Il dibattito scientifico rimane aperto: i sogni sono una funzione essenziale o un semplice sottoprodotto (epifenomeno) dei processi neurali del sonno?

Oltre la Biologia: Dialoghi tra sogni, cultura e intelligenza artificiale

L’indagine sui sogni non si ferma ai neuroni, ma si estende a discipline diverse, creando ponti inaspettati tra biologia, psicologia e tecnologia:



​ Psicologia ed Evoluzione: La visione di Sigmund Freud dei sogni come appagamento di desideri inconsci è stata in gran parte superata da modelli neuroscientifici come la teoria dell’attivazione sintesi di Hobson e McCarley, che inizialmente proponeva i sogni come il tentativo della corteccia di dare un senso a segnali casuali provenienti dal tronco encefalico. Una prospettiva evolutiva, nota come Teoria della Simulazione della Minaccia , suggerisce invece che i sogni si siano evoluti come un meccanismo per provare in un ambiente sicuro le risposte a situazioni di pericolo, migliorando le nostre possibilità di sopravvivenza.

La visione di dei sogni come appagamento di desideri inconsci è stata in gran parte superata da modelli neuroscientifici come la teoria dell’attivazione sintesi di Hobson e McCarley, che inizialmente proponeva i sogni come il tentativo della corteccia di dare un senso a segnali casuali provenienti dal tronco encefalico. Una prospettiva evolutiva, nota come , suggerisce invece che i sogni si siano evoluti come un meccanismo per provare in un ambiente sicuro le risposte a situazioni di pericolo, migliorando le nostre possibilità di sopravvivenza. Antropologia: Il significato attribuito ai sogni varia enormemente tra le culture. Per molte società indigene, come gli aborigeni australiani , il “tempo del sogno” non è un’illusione notturna ma una dimensione spirituale fondamentale, reale quanto il mondo della veglia.

Il significato attribuito ai sogni varia enormemente tra le culture. Per molte società indigene, come gli , il “tempo del sogno” non è un’illusione notturna ma una dimensione spirituale fondamentale, reale quanto il mondo della veglia. Intelligenza Artificiale: Sorprendentemente, il mondo dei sogni offre un’analogia potente per comprendere alcuni processi dell’intelligenza artificiale. Le cosiddette “allucinazioni” dei modelli linguistici, dove l’IA genera informazioni plausibili ma false, possono essere viste come una forma di sogno artificiale. Similmente, alcune tecniche di addestramento delle reti neurali, che riproducono dati per rafforzare l’apprendimento, assomigliano al consolidamento della memoria che avviene nel nostro cervello dormiente.

In conclusione, i sogni sono molto più di un semplice film notturno. Rappresentano un processo biologico vitale, un laboratorio per le nostre emozioni, un archivio per i nostri ricordi e uno specchio della nostra evoluzione. La scienza continua a esplorare questo affascinante territorio, un cantiere sempre aperto dove ogni nuova scoperta ci avvicina a comprendere l’essenza stessa della nostra mente.