Inception nella realtà: come la scienza impiantò falsi ricordi nei topi

Nel 2013, al MIT, il laboratorio di Susumu Tonegawa dimostrò che è possibile creare falsi ricordi nei topi usando l’optogenetica.

Sembra la trama di un film come Inception, ma accadde davvero in laboratorio. Nel 2013, Steve Ramirez e Xu Liu, nel laboratorio del premio Nobel Susumu Tonegawa al MIT, pubblicarono uno studio che avrebbe cambiato la comprensione della memoria. L’obiettivo era dimostrare che i ricordi non sono immutabili e che, manipolando specifici gruppi di neuroni, era possibile creare memorie completamente false, grazie all’optogenetica. I topi furono scelti come modello sperimentale per la struttura dell’ippocampo, simile a quella umana, permettendo di osservare in modo diretto gli effetti sulle tracce neurali dei ricordi, gli engrammi.

Come si impianta un falso ricordo

La tecnica chiave fu l’optogenetica, che combina genetica e luce per controllare i neuroni con precisione. I ricercatori iniziarono collocando il topo in un ambiente sicuro (Contesto A) e, tramite un virus vettore innocuo, introdussero nei neuroni attivi una proteina sensibile alla luce, chiamata opsina. In seguito, spostarono il topo in un ambiente differente (Contesto B).

Qui, stimolarono con luce blu i neuroni del Contesto A mentre somministravano una lieve scossa elettrica. In questo modo, il cervello del topo associò la paura al ricordo di un luogo dove non era mai successo nulla di traumatico, creando un falso ricordo perfettamente impiantato.

Riscrivere il passato per curare il futuro

L’esperimento dimostrò che i ricordi non sono registrazioni perfette, ma storie codificate in specifici circuiti neurali. Ogni richiamo ricostruisce il ricordo, rendendolo vulnerabile a distorsioni. Questa scoperta ha implicazioni enormi per il trattamento di disturbi come il PTSD. Teoricamente, si potrebbe attenuare la carica emotiva di un ricordo traumatico senza cancellare la memoria, offrendo terapie mirate e non invasive.

Oltre il 2013: progressi recenti

Negli anni successivi, la ricerca ha ampliato questi concetti. Nel 2022, il RIKEN Center for Brain Science in Giappone ha dimostrato che è possibile riattivare memorie infantili “dimenticate” nei topi e persino modificare il tono emotivo di ricordi negativi. Questi studi confermano che la memoria è estremamente plastica e che il cervello può essere manipolato con precisione, aprendo potenziali applicazioni terapeutiche future.

Un’idea, un ricordo: l’arma più pericolosa

Se la tecnologia venisse applicata agli esseri umani, le implicazioni etiche sarebbero enormi. Manipolare i ricordi tocca l’identità personale, la libertà mentale e persino la giustizia. Per ora, l’uso rimane confinato ai modelli animali, ma la ricerca impone riflessioni etiche approfondite prima di pensare a qualsiasi applicazione clinica.

I falsi ricordi ci insegnano che la memoria è viva, plastica e vulnerabile. L’esperimento del MIT ci mostra che ciò che ricordiamo può essere riscritto, trasformando in realtà ciò che sembrava pura fantascienza e aprendo nuovi orizzonti per la neuroscienza.